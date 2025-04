Bắc Ninh: Tạm đình chỉ giáo viên phạt đánh vào mông trẻ mầm non

Tối 16/4, bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng và Ủy ban Nhân dân phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo phạt đánh vào mông trẻ tại Trường Mầm non Tư thục Công ty may Đáp Cầu (thuộc Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu). Trong chiều cùng ngày, Công ty đã tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo này.

Trước đó, vào 9 giờ 25 phút, tại lớp 23-36 tháng số 2, trường Mầm non Tư thục Công ty may Đáp Cầu, giáo viên V.M.A đã có hành vi phạt đánh vào mông trẻ.

Khi tiếp nhận thông tin của phụ huynh tại văn phòng, nhà trường đã cùng phụ huynh xem lại tình huống xảy ra và yêu cầu giáo viên tường trình lại sự việc. Tại đây, giáo viên đã xin lỗi gia đình về hành vi của mình.

Hiệu trưởng thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh và tạm đình chỉ công tác với cô giáo V.M.A để tiếp tục xem xét sự việc. Sau đó, phụ huynh đăng video trên lên facebook cá nhân và cộng đồng mạng vào bình luận, chia sẻ nhanh chóng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thị Cầu, Hiệu trưởng nhà trường, gia đình cô giáo V.M.A tiếp tục đến hỏi thăm sức khỏe của cháu tại nhà và đề nghị gia đình phối hợp đưa cháu đến cơ sở y tế khám sức khỏe. Tuy nhiên, gia đình chưa đồng ý đưa cháu đi khám.

Trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Tư thục Công ty May Đáp Cầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu nhà trường: Tạm đình chỉ công tác của giáo viên V.M.A và giáo viên cùng đứng lớp để xem xét sự việc cụ thể, đồng thời yêu cầu 2 giáo viên viết bản tường trình sự việc xảy ra; lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục có trách nhiệm gặp gỡ gia đình, hỏi thăm sức khỏe của trẻ để có hướng giải quyết tốt nhất.

Cùng với đó, nhà trường tiếp tục ổn định các hoạt động giáo dục, đồng thời quán triệt tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên về tư tưởng, tác phong làm việc, hành vi ứng xử trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Trước đó, ngày 8/4/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh ra văn bản tăng cường quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân các phường, tăng cường công tác quản lý trên địa bàn; Thành lập các tổ kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập đang hoạt động trên địa bàn phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giáo dục mầm non, quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, các điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đến các cơ sở giáo dục mầm non độc lập và người dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật./.

