Bài 3: Không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng duyệt đội danh dự Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12. (Ảnh: TTXVN phát)

Được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2, Quân đoàn 12 là quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh," tiến lên hiện đại, đánh dấu sự phát triển trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Là quân đoàn chủ lực, cơ động, chiến lược của Bộ Quốc phòng, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn 12 hiện nay cao hơn, lực lượng, phương tiện lớn hơn và được trang bị các loại vũ khí, khí tài hiện đại hơn.

Thực hiện phương châm "không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống," với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn luôn phấn đấu sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thế bố trí mới, dù trong bất kỳ thời điểm, hoàn cảnh nào.

Nâng cao trình độ, năng lực tổ chức huấn luyện

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 cho biết thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức quân đội theo hướng "tinh, gọn, mạnh," ngay sau khi có quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Quân đoàn 12 đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý chí quyết tâm cao, luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, luôn sẵn sàng tổ chức huấn luyện và diễn tập, nhất là huấn luyện, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng để nâng cao sức mạnh của Quân đội, đáp ứng yêu cầu trong các hình thái chiến tranh tương lai, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và nhân dân, thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là chủ động đối phó với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Xây dựng "tinh, gọn, mạnh" đối với Quân đoàn 12 trước hết là ở tổ chức biên chế, giảm đầu mối trung gian, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy ở cấp cơ sở, nhất là cấp sư đoàn, lữ đoàn, sẵn sàng tác chiến trên mọi địa hình; huấn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, đáp ứng yêu cầu khi được biên chế những vũ khí mới, hiện đại hơn, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù trong tương lai.

Trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như trong diễn tập, Quân đoàn thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm và làm mọi công tác chuẩn bị để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong huấn luyện, diễn tập để giành kết quả cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các đơn vị Quân đoàn 12 tham gia diễn tập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

"Trong xây dựng Quân đoàn "tinh, gọn, mạnh," yếu tố then chốt nhất là con người. Tất cả vũ khí trang bị dù hiện đại đến đâu, để sử dụng hiệu quả đều do con người. Do đó, chúng tôi tổ chức giáo dục quán triệt cho bộ đội nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm, huấn luyện sẵn sàng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội cũng như chất lượng của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức biên chế, sắp xếp cán bộ phù hợp với tính chất, chức năng từng vị trí và nhiệm vụ, sở trường, sở đoản của cán bộ," Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng nêu rõ.

Sư đoàn 312-Quân đoàn 12 là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh," kế hoạch huấn luyện của đơn vị đã được điều chỉnh thích hợp hơn so với trước đây. Năm 2024, sư đoàn được biên chế hỏa lực mạnh.

Đại tá Trần Văn Bích, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 312 cho hay, sư đoàn đã làm tốt công tác chuẩn bị, trước hết về nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đến các cấp để từng bước nâng cao trình độ, năng lực tổ chức huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các loại hỏa lực và súng mới như súng STV-380, STV-215..., sư đoàn đã tổ chức tập huấn cán bộ các cấp, thống nhất cho cán bộ cấp sư đoàn, trung đoàn về tính năng, tác dụng của súng cũng như cách sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới trong biên chế; đồng thời hướng dẫn cán bộ các cấp về tổ chức phương pháp huấn luyện vũ khí mới, đặc biệt là cán bộ cấp phân đội.

Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị tốt về mô hình học cụ, củng cố thao trường bãi tập, đến nay đã sẵn sàng cho ra quân huấn luyện năm 2024. Qua kiểm tra bước đầu, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đánh giá các đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị để bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.

Sẵn sàng trong mọi tình huống

Tết là thời gian để mọi người trở về quê hương, sum họp bên gia đình nhưng tại các đơn vị bộ đội chủ lực, những người lính sẵn sàng ở lại trực Tết ở đơn vị để bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón Xuân. Song song với đó, các đơn vị làm tốt mọi công tác bảo đảm về vật chất, lương thực, thực phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ để bộ đội đón Tết, vui Tết bên đồng chí, đồng đội với tinh thần, khí thế vui tươi, lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao.

Nằm trong đội hình Quân đoàn 12, Sư đoàn 325 là đơn vị đủ quân, được biên chế hỏa lực mạnh với quy mô tổ chức, lực lượng lớn hơn, chức năng, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn.

Xe tăng Quân đoàn 12 tham tham gia diễn tập. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 325 cho hay, triển khai thực hiện nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu Tết Giáp Thìn, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm nền nếp canh trực, luyện tập thuần thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ canh trực để nhân dân đón một cái Tết an lành, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

"Phấn đấu xây dựng Sư đoàn điểm vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có chất lượng huấn luyện, diễn tập tốt, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức cơ động cao, chúng tôi xác định lấy đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành đơn vị của cán bộ các cấp làm then chốt; tăng cường quản lý quân số, quản lý tư tưởng, sức khỏe và rèn luyện kỷ luật bộ đội làm cơ sở để tạo nền tảng, sức bật trong nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị," Đại tá Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, Sư đoàn 312 đã tổ chức cho đơn vị luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử lý các tình huống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đối với trung đoàn làm nhiệm vụ canh trực sẵn sàng chiến đấu cho Bộ Quốc phòng và Quân đoàn 12, 100% cán bộ, chiến sỹ trung đoàn an tâm tư tưởng công tác và xác định tốt nhiệm vụ.

Để cán bộ, chiến sỹ an tâm trực Tết, các cấp chỉ huy của Sư đoàn 312 đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ toàn đơn vị.

Đại úy Trần Văn Cường (Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) cho biết, trong dịp Tết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như trang trí các điểm đón Tết cho bộ đội, các hoạt động vui chơi trong các ngày Tết như thể dục thể thao, các chương trình văn hóa, văn nghệ như hái hoa dân chủ, thi gói bánh chưng, đón Giao thừa, diễn đàn thanh niên... và các hoạt động thi đua.

Binh nhất Hoàng Đức Chiến (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) chia sẻ: "Gia đình được biết em ăn Tết cùng anh em trên đơn vị vui vẻ thế này nên không có gì lo lắng cả. Tất nhiên khi làm nhiệm vụ ở xa, không được đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết, ai cũng nhớ nhà. Ở đây, anh em rất đông vui, có các cán bộ, chỉ huy quan tâm, mâm cơm ngày Tết ngon nên với em đây là một trải nghiệm vừa mới lạ, vừa ý nghĩa."

Đặc thù tại các đơn vị là luôn có rất nhiều chiến sỹ trẻ. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ ăn Tết xa gia đình. Sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm của đội ngũ cán bộ, anh em đồng chí, đồng đội và không khí đón Tết đầm ấm trong đơn vị là nguồn động viên để họ vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

"Chia sẻ, động viên nhau những lúc khó khăn, vất vả, đôi lúc ăn Tết xa nhà đối với các đồng chí trẻ là một trải nghiệm rất đặc biệt. Chúng tôi sẽ bằng mọi biện pháp, quan tâm cả về đời sống vật chất, tinh thần để các cán bộ, chiến sỹ có một cái Tết vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm và sẵn sàng chiến cao," Đại úy Trần Văn Cường nói./.

