Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi,