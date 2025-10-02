Báo Công Thương: Đổi mới sáng tạo, hướng tới vị thế tờ báo kinh tế hàng đầu

Ngày 2/10, Báo Công Thương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (02/10/1945-02/10/2025) và trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương.

Báo Công Thương, với tiền thân là ấn phẩm "Việt Nam Kinh tế tập san," đã trải qua 80 năm phát triển không ngừng kể từ ngày 2/10/1945, khi Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hà ký Nghị định số 08-BKT/VP về tổ chức bộ máy và hoạt động của Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó Phòng Kinh tế tập san được giao nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm này.

Trải qua nhiều lần đổi tên như "Mặt trận Kinh tế," "Tập san Công Thương" và "Thương mại," mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn lịch sử và mô hình tổ chức của Bộ Công Thương.

Trong suốt hành trình 80 năm, Báo Công Thương đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng độc giả, khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy của ngành Công Thương. Những thế hệ phóng viên, biên tập viên đã cống hiến hết mình, "cầm bút như cầm súng" trong những năm kháng chiến và tiếp tục phát huy vai trò trong thời kỳ hòa bình, hội nhập.

Bước vào giai đoạn 2020-2025, Báo Công Thương đã có những bước phát triển đột phá. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ Công Thương, Báo Công Thương đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, việc đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức truyền thông đã giúp báo khẳng định vị thế trong xu thế chuyển đổi số.

Báo Công Thương điện tử đã có sự bứt phá ấn tượng, từ vị trí 626 lên top 54 vào tháng 12/2023 và hiện đứng thứ 24 trong số các trang báo điện tử có lượng người xem cao nhất tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ sự chuyển đổi tư duy từ "truyền thống" sang "kỹ thuật số" để phục vụ độc giả một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, báo cũng đã xây dựng hệ sinh thái số mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok và Fanpage, với mục tiêu nằm trong top đầu các báo của Bộ, ngành. Liên tiếp ghi dấu tại các giải báo chí uy tín, Báo Công Thương đã đạt gần 30 giải thưởng từ Giải Báo chí Quốc gia đến các giải khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, tư pháp và năng lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trao tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho Báo Công Thương. (Ảnh: Báo Công Thương)

Trong giai đoạn phát triển mới, Báo Công Thương đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại và đa dạng hóa hình thức thể hiện. Mục tiêu là xây dựng Báo Công Thương trở thành tờ báo kinh tế hàng đầu, hấp dẫn về nội dung, đổi mới về hình thức và dẫn dắt thông tin về lĩnh vực ngành.

Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, ngành Công Thương nói chung, Báo Công Thương nói riêng đang đứng trước sứ mệnh mới to lớn hơn nhưng cũng nặng nề hơn khi ở vào vị trí trụ cột, đầu tàu phát triển kinh tế. Nhà báo Nguyễn Văn Minh cho rằng sứ mệnh này đòi hỏi mỗi người làm Báo Công Thương hôm nay cần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên hai mặt trận tư tưởng và mặt trận kinh tế.

"Chúng tôi nguyện đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Báo Công Thương ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, vươn lên không ngừng để trở thành tờ báo kinh tế hàng đầu, hấp dẫn về nội dung, đổi mới về hình thức, đa dạng về nền tảng, dẫn dắt thông tin về công nghiệp, thương mại và hội nhập; chuyên sâu, sắc sảo về định hướng các vấn đề chiến lược; vững chắc về kinh tế báo chí...," Tổng Biên tập Báo Công Thương khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đánh giá cao sự đổi mới và phát triển của Báo Công Thương, khẳng định rằng báo không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn thực hiện chức năng dẫn dắt, phản bác thông tin tiêu cực, góp phần tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao bằng khen cho các tập thể của Báo Công Thương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Báo Công Thương cũng đã tổ chức trao giải Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Công Thương./.

