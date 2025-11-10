Bắt đầu khoan phụt chống thấm để xử lý sự cố nứt đập ở hồ thuỷ lợi Cay An

Sáng 10/11, Ủy ban Nhân dân xã Tà Năng (Lâm Đồng) cho biết, các đơn vị chuyên môn đã bắt đầu khoan phụt để triển khai phương án bơm hóa chất, bê tông vào thân đập chính nhằm gia cố công trình hồ thủy lợi Cay An trước nguy cơ vỡ đập do sụt lún, nứt đất trong thời gian qua.

Cụ thể, sau khi khảo sát, từ sáng 10/11, đơn vị thi công bắt đầu tiến hành khoan phụt tại 51 vị trí trên thân đập chính của hồ thủy lợi Cay An (xã Tà Năng).

Sau khi hoàn thành các mũi khoan, bêtông và hóa chất chống thấm sẽ được bơm trực tiếp vào thân đập, gia cố đảm bảo an toàn cho công trình. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đang sử dụng 4 máy bơm công suất lớn để xả bớt lượng nước trong hồ, nhằm giảm áp lực cho công trình.

Trước đó, ngày 9/11, tại cuộc họp khắc phục sự cố hồ Cay An, các chuyên gia của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng nhận định, việc xử lý vết rạn nứt, chống thấm nước cho thân đập hồ Cay An dự kiến cần khoảng 15 đến 30 ngày mới hoàn tất.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện quan trắc liên tục, theo dõi thường xuyên tại công trình nhằm sớm có phương án xử lý nếu có sự cố xảy ra.

Như TTXVN đã đưa tin, đêm 7/11, Uỷ ban nhân dân xã Tà Năng cùng lực lượng hàng trăm người đã phải xuyên đêm gia cố công trình hồ thủy lợi Cay An trước nguy cơ bị vỡ do thân đập bị nứt, sụt lún trong khi lượng nước đổ về quá nhanh.

Đến sáng 8/11, sau khi được gia cố bằng hàng trăm cọc cù tràm, bao tải đất phần dưới chân đập, công trình hồ thủy lợi Cay An đã dần ổn định, các dấu hiệu rạn nứt không tăng thêm.

Ngày 8/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp xử lý sạt trượt cục bộ khu vực mái hạ lưu hồ chứa nước Cay An.

Trong đó, các đơn vị phải thực hiện ngay các giải pháp kỹ thuật khẩn cấp để cứu công trình; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng; tổ chức trực gác 24/24h để kiểm soát người ra vào khu vực nguy hiểm; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp vỡ đập.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án khắc phục khẩn cấp thấm, sạt trượt hồ chứa nước Cay An (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 2,9 tỷ đồng, thời gian thực hiện 90 ngày.

Qua đó nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, tránh nguy cơ mất an toàn, vỡ đập; bảo vệ tính mạng, tài sản cho khoảng 400 hộ dân và 200 ha đất canh tác vùng hạ du trong những năm tới.

Công trình thủy lợi hồ Cay An tại xã Tà Năng dung tích chứa khoảng 1,7 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 250 ha đất sản xuất trong khu vực. Công trình được đưa vào sử dụng vào năm 2007.

Hiện nay, khu vực phần chân đập chính gần cửa xả nước xuất hiện các mảng trượt, khe nứt dài 54m, độ mở vết nứt rộng 02-0,5m, có nước ngầm thấm qua chân đập. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài có thể gây vỡ đập bất cứ lúc nào./.

Nguy cơ vỡ đập hồ Cay An ở Lâm Đồng, hơn 500 người sơ tán khẩn cấp Chính quyền xã Tà Năng (Lâm Đồng) xuyên đêm huy động lực lượng gia cố đập chính hồ thủy lợi Cay An, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, ứng phó nguy cơ vỡ đập do mưa lớn sau bão số 13.