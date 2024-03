Bất động sản công nghiệp thành công “vượt bão” ở giai đoạn khó khăn

Đất công nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo các chuyên gia, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tăng trưởng tốt tiếp tục trở thành động lực để bất động sản công nghiệp trở thành phân khúc dẫn dắt trên thị trường, nhất là sau khi “vượt bão” thành công ở giai đoạn khó khăn như năm 2023.

Dòng vốn FDI chảy vào 16 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân và công nghiệp chế biến, chế tạo đã lấy lại vị trí dẫn đầu sau khi “lùi” xuống vị trí số 2 trong tháng Một vừa qua để nhường ngôi cho bất động sản.

Với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, FDI rót vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, chia sẻ về giải pháp đột phá để thu hút FDI trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, để thu hút các dự án và nhà đầu tư lớn tới Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các bộ ngành; trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung thu hút vốn trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chíp bán dẫn, cũng như các ngành công nghiệp mới

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chỉ rõ một trong 3 lĩnh vực quan tâm nhất của nhà đầu tư nước ngoài khi đến Việt Nam chính là hạ tầng và đất đai. Đối với các dự án lớn, nhu cầu về đất đai rất lớn, do đó, nhà đầu tư đặt những yêu cầu về hạ tầng rất cao. Vì vậy, giải pháp đối với lĩnh vực đất đai và hạ tầng là tiếp tục hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn và hướng dẫn thực thi Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khu vực đầu tư.

Những yếu tố này được xem là “đòn bẩy” quan trọng giúp bất động sản công nghiệp Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Theo phân tích của Công ty CBRE Việt Nam, nhu cầu tích cực từ các nhóm ngành công nghiệp sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng giá thuê ở nhiều địa phương thời gian tới; trong đó, giá thuê đất công nghiệp dự kiến sẽ tăng từ 5-9%/năm ở miền Bắc và từ 3-7%/năm ở miền Nam.

Giá thuê đất tại các thủ phủ công nghiệp phía Nam kéo dài trong nhiều năm qua và liên tục lập đỉnh mới. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nhu cầu tích cực từ các nhóm ngành công nghiệp giúp thúc đẩy tăng trưởng giá thuê ở nhiều địa phương. Trong khi đó, giá thuê của nhà kho, nhà xưởng xây sẵn được dự báo sẽ tăng nhẹ từ 1-4%/năm trong ba năm tới.

Nhìn lại thị trường trong “tâm bão” khó khăn 2023 cho thấy, tỷ lệ lấp đầy tại các thị trường đất công nghiệp cấp 1 vẫn được giữ ở ngưỡng khả quan.

Các nhà sản xuất từ các ngành công nghiệp và quốc gia khác nhau vẫn tiếp tục mở rộng mạnh mẽ ở cả hai khu vực. Điều này cho thấy sự phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực cũng như xu hướng tích cực đối với thị trường công nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, khu vực phía Bắc ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 81%, trong khi khu vực phía Nam đạt 92%. Đáng chú ý, diện tích hấp thụ tại thị trường miền Bắc đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, vượt 800ha, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Tại thị trường miền Nam, do quỹ đất công nghiệp tương đối hạn chế nên diện tích hấp thụ thấp hơn 32% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 500ha.

Tuy nhiên, có một điểm mới được các chuyên gia chỉ rõ là bên cạnh các nhà sản xuất về điện tử, ôtô và phụ kiện, các khách thuê từ những ngành mới trong lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất xe điện, bán dẫn hay vật liệu xanh cũng dành sự quan tâm tới Việt Nam.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao chi nhánh CBRE Việt Nam tại Hà Nội nhìn nhận, lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và công nghiệp xe điện đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam trong năm 2023. Với sự định hướng của các tỉnh thành và sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp vào các ngành công nghiệp công nghệ cao và bền vững, dự đoán rằng ngành công nghiệp này sẽ thúc đẩy nhu cầu trong tương lai.

Đặc biệt, với việc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác sâu rộng với các nền kinh tế lớn, cơ hội sẽ tiếp tục đến với mảng bất động sản này. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần tích cực chuẩn bị về hạ tầng, nguồn lực con người và sản phẩm công nghiệp chất lượng nhằm tận dụng tối đa cơ hội, bà An phân tích.

Không gian xanh trong một khu công nghiệp ở huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đồng quan điểm, ông Phạm Vũ Thăng Long, Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô Công ty Chứng khoán HSC đánh giá Việt Nam thành công trong việc thúc đẩy các quan hệ quốc tế. Nhiều hiệp định hợp tác đa phương giữa Việt Nam với các nền kinh tế được ký kết, quan hệ song phương với Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ… đều được nâng cấp, tạo nên các cơ hội tốt.

Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để học hỏi mô hình của Nhật Bản, vươn mình trở thành “con hổ của châu Á.” Chẳng hạn, sau 34 năm kể từ khi chỉ bằng 1/6 GDP của Philippines vào năm 1989, đến nay GDP của Việt Nam đã vượt qua Philippines và Việt Nam đang dần tiến tới bắt kịp các quốc gia phát triển hơn trong khu vực, ông Long chia sẻ.

Cùng đó, cam kết FDI từ Trung Quốc sẽ ngày càng mạnh mẽ và đây là các tín hiệu rất tích cực. Trong bối cảnh Việt Nam cũng đang phát triển về chuỗi cung ứng, không chỉ là trung tâm sản xuất hàng điện tử, mà còn là điểm đến tiềm năng về sản xuất chất bán dẫn (hiện chiếm tỷ trọng trên 20% trong xuất khẩu hàng điện tử). Bởi vậy, những năm tới, Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến dài trong thu hút đầu tư và các khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn từ điều này, chuyên gia này dẫn chứng.

Dưới một góc nhìn khác, ông Paul Tonkers, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp Công ty Core5 Việt Nam cũng nhìn nhận xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vẫn đang diễn ra và quy mô ngày càng lớn hơn. Các nhà đầu tư cũng đang hướng tới các ngành có giá trị cao như điện tử, bán dẫn….

Do đó, các nhà phát triển khu công nghiệp cần cơ cấu lại các dịch vụ, sản phẩm để phục vụ tốt nhu cầu khách thuê, cần có sự điều chỉnh và đáp ứng được các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), tích hợp vào các chiến lược phát triển dài hạn, bền vững như trung hòa carbon, tiết kiệm điện, nước...

Hiện nay, không chỉ riêng nhiều nhà sản xuất linh kiện ôtô đang nhắm đến Việt Nam để sản xuất, xuất khẩu mà phần lớn nhà đầu tư cá nhân, tổ chức quốc tế đều coi Việt Nam là điểm đến tiềm năng, ông Paul Tonkers nhấn mạnh.

Trước hàng loạt yếu tố thuận lợi, năm 2024 bất động sản công nghiệp tiếp tục được đánh giá là phân khúc có tăng trưởng tốt, nhất là khi dòng vốn FDI vẫn tích cực với lợi thế từ chính sách ưu đãi thuế. Cộng thêm hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, hiện đại với cam kết đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc top đầu trong khu vực, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc trên thị trường./.

Thuế tối thiểu toàn cầu tác động thế nào đến bất động sản khu công nghiệp? Giám đốc Công ty cổ phần IIP Bắc Hưng Hải cho rằng, việc tham gia quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu là cơ hội để Việt Nam có thể nâng cấp mô hình gắn với chiến lược mới trong thu hút FDI.