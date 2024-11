Bất động sản phía Nam chuyển biến tích cực dịp cuối năm. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thị trường bất động sản phía Nam đang có nhiều biến động và xu hướng đáng chú ý, với nhiều hoạt động ký kết, giới thiệu, mở bán dự án ra thị trường cuối năm 2024.

Thị trường đã trở lại từ quý 3 vừa qua và đang chuyển biến tích cực về cuối năm khi nhịp “sóng” của các dự án càng tăng, mặc dù nguồn cung vẫn ở trạng thái khan hiếm.

Động thái tích cực thu hút sức cầu

Theo CBRE Việt Nam, vừa qua thị trường chứng kiến một số dự án tái khởi động ở Thành phố Hồ Chí Minh như: D-Homme (Quận 6), D-Aqua (Quận 8) và Lavida Plus (Quận 7) đều điều chỉnh tăng giá bán sơ cấp từ 10%-30% so với giá bán giai đoạn trước.

Thậm chí, một số chủ đầu tư mở bán ở thời điểm cuối năm 2024 mục đích thăm dò “sóng” thị trường để lấy cơ sở tăng giá trong năm sau nếu hiệu ứng sức mua tốt.

Dự kiến thị trường sẽ có thêm khoảng 3.000 căn hộ chung cư mở bán mới trong dịp cuối năm 2024, tương đương 5.000 căn chung cư mở bán mới tính chung cho cả năm 2024.

Ở phân khúc nhà gắn liền với đất, dự kiến chào đón hơn 300 căn mở bán mới vào cuối năm, góp phần đưa tổng nguồn cung nhà thấp tầng mở bán mới của cả năm nay đạt gần 600 căn.

So với chỉ 40 căn trong cả năm 2023, nguồn cung thấp tầng mới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay đã tăng đáng kể, chủ yếu đến từ các dự án mới nằm tại rìa khu Đông và khu Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước bối cảnh sức cầu tích cực, các tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng liên tục có động thái chào hàng ra thị trường với các sản phẩm nhà phố, biệt thự có giá hàng chục tỷ đồng mỗi căn thuộc các khu đô thị quy mô.

Khu căn hộ cao cấp ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/ TTXVN)

Tại khu đô thị Izumi City (tỉnh Đồng Nai) quy mô hơn 170ha, Nam Long và Hankyu Hanshin Properties (Nhật Bản) đang rục rịch chào bán các sản phẩm nhà phố hoàn thiện ra thị trường kèm chính sách bán hàng hấp dẫn.

Khách mua và nhận nhà ngay trong quý 4/2024 sẽ được tặng ưu đãi lên đến 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, nhân dịp sinh nhật 32 năm, Nam Long dành quà tặng cho 32 khách hàng nhận nhà trong tháng sinh nhật (tháng 11/2024), mỗi khách hàng nhận 320 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi lên đến 1,8 tỷ đồng.

Bên dòng Vàm Cỏ Đông, khu đô thị tích hợp Waterpoint (tỉnh Long An) quy mô 355ha, chủ đầu tư đang giới thiệu khoảng gần 100 sản phẩm biệt thự đơn lập ven sông Park Village ra thị trường với mức giá từ 17,7 tỷ đồng/căn.

Trong đợt này chủ đầu tư tung chính sách bán hàng “khủng” khi tặng một xe Mercedes Benz GLC 200 trị giá 2 tỷ đồng cho khách mua Park Village. Nếu khách hàng không nhận quà tặng là xe thì sẽ trừ trực tiếp vào giá bán trên hợp đồng. Với sản phẩm The Aqua tại Waterpoint có giá từ 10 tỷ đồng/căn kèm chính sách thanh toán hấp dẫn.

Theo chuyên gia Savills Việt Nam, nhu cầu đối với phân khúc phải chăng tiếp tục duy trì mạnh mẽ. Giá cao, nguồn cung ít ỏi khiến phân khúc nhà phố-biệt thự tại Thành phố Hồ Chí Minh bị cạnh tranh sức cầu với các dự án tại các đô thị lân cận. Giá cao đẩy người mua nhà với mục đích ở thực hoặc đầu tư sang các khu đô thị liền kề Thành phố Hồ Chí Minh - nơi có nhiều lựa chọn phù hợp hơn.

Savills dự báo năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn các sản phẩm thấp tầng giá dưới 5 tỷ đồng/căn và chỉ 10% nguồn cung sơ cấp giá dưới 10 tỷ đồng/căn. Trong khi đó, các sản phẩm với mức giá này lại chiếm đến 70-85% nguồn cung ở Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Động lực từ nhiều nguyên nhân

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản Việt Nam hiện mới chỉ đang trong giai đoạn phục hồi ban đầu. Những tháng cuối năm 2024, trên cơ sở các bộ luật mới có hiệu lực sớm, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ dốc sức thúc đẩy thị trường bất động sản phục hồi, các doanh nghiệp phát triển dự án sẽ bung hàng với các hoạt động truyền thông rầm rộ hơn.

Thời điểm cuối năm 2024, dự kiến quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có những tiến triển rõ nét.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, ba bộ luật bao gồm Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ góp phần cải thiện thị trường bất động sản, gỡ bỏ các rào cản pháp lý đã tồn tại từ lâu, tạo động lực mới cho thị trường phục hồi trở lại sau một thời gian trầm lắng.

Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể về giá đất sát với giá thị trường, tạo ra sự công bằng và minh bạch hơn trong các giao dịch đất đai. Luật Kinh doanh bất động sản 2023 siết chặt hoạt động phân lô bán nền và yêu cầu công khai minh bạch về thông tin dự án. Luật Nhà ở 2023 tập trung vào việc hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp.

(Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bên cạnh thông tin tích cực từ chính sách ba bộ luật về bất động sản thì câu chuyện hạ tầng liên tục được đầu tư tại một số khu vực liền kề Thành phố Hồ Chí Minh như các tỉnh Long An, Đồng Nai hay Bình Dương cũng tiếp thêm hiệu ứng sức cầu cho thị trường bất động sản.

Tại tỉnh Long An, từ đầu năm 2024 đến nay, các tuyến đường trọng điểm kết nối giao thông liên vùng liên tục được đẩy mạnh đầu tư, như xây dựng ba cầu trên đường tỉnh 827E nối Thành phố Hồ Chí Minh với Long An, Tiền Giang; khởi công đường Lương Hòa-Bình Chánh đoạn qua Long An; cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 58km qua tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến quý 1/2025 sẽ thông xe 21km đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long An.

Thông tin hợp long cầu Bạch Đằng 2 nối liền hai tỉnh Đồng Nai-Bình Dương, sân bay Long Thành đẩy tiến độ hoàn thành,… cũng là những tín hiệu tốt nhận được sự quan tâm tích cực của giới đầu tư bất động sản.

Đến thời điểm này, theo các môi giới, càng về cuối năm, lượng khách hàng đi xem và tìm hiểu bất động sản càng đông, người mua ở thực vẫn chiếm phần lớn giao dịch. Nhà đầu tư sẵn dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở các dự án có vị trí gần hạ tầng giao thông lớn với kỳ vọng giá tăng tốt về sau.

Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam Dương Thuỳ Dung nhận định quý 3 vừa rồi là quý quyết định cho giai đoạn mới của thị trường bất động sản. Với các dự án có pháp lý vững chắc, tiến độ tốt sẽ có khả năng gia tăng giá trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc tăng giá sẽ được chủ đầu tư đẩy mạnh vào giai đoạn thị trường phục hồi và tăng trưởng (2025-2026)./.

