Bé sơ sinh ở Quảng Trị chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ

Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa ghi nhận một trường hợp thai nhi chào đời với 6 vòng dây rốn quấn quanh cổ được đánh giá là hiếm gặp.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29/8, thai phụ T.L.N. (sinh năm 2005, trú xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thai thứ 40.

Đến 15 giờ cùng ngày, sản phụ sinh thường một bé trai nặng 2,7 kg.

Khi bé chào đời, êkíp bất ngờ phát hiện dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ. Điều đáng mừng là dù bị quấn nhiều vòng, sức khỏe của cháu bé vẫn ổn định, da hồng hào, bú tốt.

Bác sỹ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, cho biết trong quá trình thăm khám thai trước đó, các bác sỹ phát hiện dây rốn quấn cổ thai nhi.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy tình trạng này chưa ảnh hưởng đến sự phát triển của thai, nên sản phụ được hướng dẫn dưỡng thai tại nhà, tái khám thường xuyên và nhập viện ngay khi có dấu hiệu bất thường.

"Dù siêu âm chỉ ghi nhận dây rốn quấn 3-4 vòng, nhưng khi sinh ra bé bị dây rốn quấn tới 6 vòng. Đây là trường hợp hiếm gặp, bởi thông thường dây rốn quấn nhiều vòng quanh cổ có thể gây nguy hiểm cho thai nhi. May mắn lần này cháu bé vẫn an toàn. Sau sinh, cháu bé da hồng hào, bú tốt; sản phụ N. cũng phục hồi nhanh chóng, sức khỏe ổn định," bác sỹ Toan chia sẻ.

Bác sỹ Hoàng Văn Toan cho biết dây rốn quấn cổ là hiện tượng không hiếm gặp. Theo y văn, cứ ba trẻ chào đời có một trường hợp bị dây rốn quấn cổ, thường chỉ quấn 1-2 vòng. Trường hợp bé sơ sinh bị dây rốn quấn tới 6 vòng như lần này là rất hiếm.

Bác sỹ Toan khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến thai nhi, trong đó có tình trạng dây rốn quấn cổ./.



Cần Thơ: Sinh con tại nhà, sản phụ bị sốc mất máu nặng và sót bánh nhau Sản phụ 36 tuổi nhập viện khoảng 3 giờ sau sinh thường tại nhà trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp không đo được và hôn mê sâu do nhau thai không bong và xuất huyết ồ ạt.