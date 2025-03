Bình Thuận: Tăng cường bảo vệ môi trường tại Điện lực Vĩnh Tân khi có gió mùa

Ngày 21/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vĩnh Tân thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cùng đó, tổ chức vận hành thường xuyên các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, đảm bảo hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát.

Các đơn vị tăng cường biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nhằm giải quyết triệt để việc phát tán bụi, bụi than tại các nguồn có khả năng phát sinh (khu vực cảng bốc dỡ than, kho than, băng tải than, tháp chuyển tiếp than, bãi xỉ,...); duy trì việc vận hành hệ thống vòi phun sương tự động, súng phun nước tự động, hệ thống phun sương dập bụi trên các máy đánh phá đống nhằm nâng cao hiệu quả biện pháp xử lý, giảm thiểu bụi than phát tán ra môi trường xung quanh.

Ngoài ra, ngừng thực hiện bốc dỡ than khi có gió lớn. Các đơn vị khẩn trương thực hiện hoàn thành việc đầu tư mái che kín toàn bộ kho than, nhất là kho than hở của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (phần còn lại chưa có mái che), không để bụi, bụi than phát tán ra môi trường xung quanh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các đơn vị có trách nhiệm quản lý yêu cầu các phương tiện xe cơ giới tham gia vận chuyển tro, xỉ ra - vào cơ sở phải sử dụng xe chuyên dùng, phải thực hiện việc phủ bạt kín thùng xe, chở đúng trọng tải, chạy đúng tốc độ, thực hiện vệ sinh xe... đảm bảo không để tro, xỉ rơi vãi trên suốt tuyến đường vận chuyển, gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh. Thường xuyên duy trì việc phun, tưới nước các tuyến đường vận chuyển tro, xỉ, đường nội bộ, khu vực bãi xỉ, sân bãi, khu vực tập kết hàng hóa, xuất tro, xỉ tại bến cảng...

Các đơn vị chủ động phòng, chống ứng phó mưa lớn gây ngập, sạt lở đất bãi chứa tro, xỉ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, qua theo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, hầu hết các chủ đầu tư rất chú trọng thực hiện bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, vào thời điểm gió mùa Đông Bắc (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau) có gió giật mạnh, gió xoáy vẫn còn xuất hiện bụi (bụi có màu đen) phát tán vào nhà của một số hộ dân sống gần khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (vấn đề này xuất hiện thường niên) và tìm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vào chiều ngày 3/3/2025 trên địa bàn thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân có xuất hiện bụi (bụi có màu đen) phát tán vào nhà một số hộ dân sống khu vực giáp ranh Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư các nhà máy tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Từ ngày 4/3/2025 đến 6/3/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan nắm bắt thông tin phản ánh, tổ chức làm việc và khảo sát thực tế việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, bến cảng quốc tế Vĩnh Tân; tổ chức đo đạc, lấy mẫu không khí xung quanh, tiếng ồn (đang chờ kết quả phân tích) tại khu vực các hộ dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân giáp ranh với Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân theo nhiệm vụ được giao./.

