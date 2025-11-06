Bộ đội Biên phòng thực hiện cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 6/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) dẫn đầu đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ đăng ký, thống kê, báo cáo của Trạm Kiểm soát Biên phòng Kênh Dài; việc quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm “Quản lý, kiểm soát tàu cá” của Viettel; phần mềm giám sát hành trình tàu cá (VMS) của Cục Thủy sản và Kiểm ngư; thực hành quy trình thủ tục xuất, nhập bến và kiểm soát tàu cá trên hệ thống phần mềm. Đoàn cũng kiểm tra kết quả xử lý các vụ việc vi phạm IUU.

Báo cáo của đơn vị cho thấy, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng An Giang thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản và chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền tập trung, cá biệt, thông qua tuần tra, kiểm soát, phát hành tờ rơi, pano, áp phích và phương tiện truyền thông.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 31/10/2025, các trạm kiểm soát Biên phòng đã làm thủ tục cho hơn 16.000 lượt tàu xuất bến, 15.000 lượt tàu nhập bến; từ chối xuất bến 69 tàu do thiếu giấy tờ, trang thiết bị theo quy định; lập biên bản 474 phương tiện mất kết nối VMS.

Đơn vị hiện quản lý 19 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép), phối hợp địa phương vận động chủ tàu hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đăng kiểm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Thực hiện Công điện số 122/CĐ-TTg ngày 25/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 320/KH-BCHBP ngày 5/8/2025 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị trực thuộc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác IUU; trong đó, đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 440 lượt ngư dân tham gia; 40 lượt tuyên truyền nhỏ lẻ đến 235 ngư dân...

Khi tuần tra, kiểm soát, đơn vị huy động 38 lượt/216 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 62 phương tiện/224 ngư dân, nhắc nhở 7 phương tiện vi phạm. Đơn vị phối hợp lực lượng thủy sản, kiểm ngư, công an và xã đội tổ chức 8 lượt tuần tra liên ngành trên vùng biển được phân công quản lý.

Các Trạm kiểm soát Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang đang vận hành đồng bộ 3 hệ thống phần mềm quản lý, giám sát tàu cá gồm: Phần mềm quản lý tàu cá của Bộ đội Biên phòng; phần mềm giám sát hành trình VMS và phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản của Tổng cục Thủy sản.

Đơn vị thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao trình độ quản lý, kiểm soát, khai thác hiệu quả các hệ thống này.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trong phòng, chống khai thác IUU.

Đoàn công tác đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần cùng toàn quân, toàn dân sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC)./.

