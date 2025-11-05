Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Kiên quyết xử lý tàu vi phạm

Không được chủ quan, lơ là, buông lỏng hoạt động quản lý khai thác, đánh bắt hải sản, kiên quyết xử lý nghiêm những tàu vi phạm, mục tiêu gỡ thẻ vàng IUU.

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh tại buổi khảo sát về công tác gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu tại các xã Thạnh An, Cần Giờ và An Thới Đông (Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 5/11.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dù đã có những tiến triển tích cực, nhưng hoạt động đánh bắt, khai thác trên biển vẫn còn dấu hiệu phức tạp, nhất là trong giai đoạn nước rút gỡ thẻ vàng IUU. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu lãnh đạo địa phương có biển cần tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động của đội tàu và thực thi pháp luật trên biển.

“Hiện, vẫn còn tàu chưa tuân thủ tốt hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển. Nhiệm vụ trước mắt là quản lý chặt việc đăng ký, giám sát hành trình và vận hành tàu theo đúng quy định của Luật Thủy sản, mục tiêu 100% tàu cá phải đăng ký và sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Không được để bất cứ tàu nào thiếu đăng ký, không gắn thiết bị giám sát hành trình hay vận hành sai quy định”, ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh yêu cầu các xã “gom” số tàu vào các điểm tập trung, cắm bảng công khai, nếu cần lắp camera giám sát, huy động “tai mắt” người dân hỗ trợ quản lý; đồng thời, truy xuất, xử lý các tàu mất tích, “không bỏ lọt bất cứ trường hợp nào” và sẵn sàng truy tố nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Trong công tác xử phạt, Lãnh đạo Thành phố yêu cầu lực lượng chức năng “mạnh tay” hơn trong xử lý tàu mất kết nối giám sát hành trình mà chủ tàu không chứng minh được lý do, đưa về bờ hoặc xử lý tại nơi cư trú; tàu không có giấy phép phải bị tạm giữ ngay tại biển. Nếu phát hiện có ngư cụ và sản phẩm khai thác, buộc phải xem xét xử lý hình sự.

Tính đến ngày 31/10, 98% tàu cá được cấp giấy phép khai thác tại khu vực biển Cần Giờ, những tàu còn lại chủ yếu đã tạm dừng hoạt động. Nhiều tàu mục nát, mất tích hoặc không hoạt động đang được làm thủ tục “khai tử” để làm sạch dữ liệu quản lý.

Tính chung, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh còn khoảng 329 tàu chưa đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác thủy hải sản. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thành phố phát hiện 789 tàu mất tín hiệu kết nối hành trình, riêng trong khoảng thời gian từ 25/10/2025 đến 31/10/2025, lực lượng chức năng phát hiện 10 tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý ngay khi tàu vào bờ.

Với đội tàu đủ điều kiện, Lãnh đạo Thành phố yêu cầu địa phương và lực lượng chức năng cần tăng cường cảnh báo sớm với những thuyền có nguy cơ xâm phạm vùng biển. Ngược lại, nhóm tàu không đủ điều kiện phải được xử lý dứt điểm.

Các địa phương ven biển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải quản lý chặt hoạt động thu mua thủy sản, đặc biệt là các trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ; tích cực tuyên truyền cho ngư dân hiểu biết và tuân thủ các quy định trong đánh bắt, khai thác và kinh doanh, từ đó hình thành thói quen tuân thủ IUU cho ngư dân.

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm quản lý hoạt động khai thác, đánh bắt trên biển và thu mua, phân phối hải sản nhằm tăng cường nhận thức của cả ngư dân lẫn người dân, doanh nghiệp, trong việc tuân thủ các quy định trong đánh bắt hải sản hợp pháp.

Việc chống đánh bắt, khai thác hải sản bất hợp pháp phải được xem là hoạt động thường xuyên, liên tục, không được buông lỏng, không được chủ quan, là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung hướng đến nghề biển có trách nhiệm và bền vững./.

