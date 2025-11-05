Cà Mau giám sát, ngăn chặn kịp thời tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện tháng cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Tỉnh sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở, để tăng cường quản lý địa bàn, tuyên truyền, giám sát và ngăn chặn kịp thời tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu trong công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cần đưa ra khỏi danh sách các cảng cá được chứng nhận truy xuất nguồn gốc eCDT để quản lý, xác nhận và chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác minh bạch, hợp pháp; thống kê các bến cá tư nhân đủ điều kiện để đưa vào danh sách công bố mở cảng cá; thống kê sản lượng khai thác thủy sản bến cá tư nhân; tăng cường tập huấn để nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý các cảng cá.

Về quản lý đội tàu, tiếp tục rà soát, lập danh sách, phân loại 483 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động (trong đó tàu cá kiểm soát được 300 tàu, chưa kiểm soát được 183 tàu), 9 tàu cá chưa định danh, 12 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Xử lý và theo dõi 300 tàu cá được kiểm soát, truy vết đến cùng 183 tàu chưa được kiểm soát.

Đặc biệt phải rà soát chặt chẽ thuyền trưởng và thuyền viên các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài (CM-92480-TS, CM-93690-TS, CM-92907-TS) để làm việc và xử lý kịp thời; chủ động rà soát tàu cá vi phạm vùng biển Malaysia nghi là tàu cá của tỉnh Cà Mau; xử lý dứt điểm 40 hồ sơ liên quan đến vi phạm về thiết bị giám sát hành trình và tổ chức triển khai 25 quyết định xử phạt còn tồn đọng chưa thi hành (chưa thu tiền phạt).

Cùng đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU thực hiện việc kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU.

Đồng thời, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường có tàu cá trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ và sự phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên nếu như thực hiện không đảm bảo các nhiệm vụ được giao.

Việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ đội tàu khai thác đúng quy định của pháp luật, không phát sinh tàu cá đăng ký mới nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn tàu “03 không.”

Cà Mau là địa phương có đội tàu lớn trong cả nước. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Toàn tỉnh Cà Mau có 5.230 tàu cá đang hoạt động; trong đó có 1.930/1.930 tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS, đạt 100%.

Cà Mau đã phát hiện và xử lý hơn 470 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng; trong đó có 43 vụ vi phạm ngắt kết nối VMS. Toàn bộ vụ việc được cập nhật vào phần mềm quản lý để đảm bảo theo dõi minh bạch.

Hiện tại, hạ tầng công nghệ thông tin tại cảng cá đáp ứng yêu cầu hỗ trợ ngư dân thực hiện cập nhật dữ liệu lên hệ thống eCDT, nhật ký khai thác thủy sản điện tử.

Đảm bảo 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên tham gia khai thác thủy sản thực hiện rời, cập cảng trên eCDT tại tất cả các cảng cá trên địa bàn.

Đồng thời, truy xuất nguồn gốc đã được thực hiện trên eCDT từ khi tàu cá rời cảng đến khi thực hiện cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC).

Khâu truy xuất nguồn gốc thủy sản cũng được thực hiện hiệu quả. 100% tàu từ 15 m trở lên đều khai báo điện tử trên hệ thống eCDT khi rời và cập cảng.

Các hồ sơ xác nhận (SC) và chứng nhận (CC) nguồn gốc thủy sản đều được cấp đúng quy định, không có sai sót phải giải trình. Trong đó, 805 giấy CC đã được cấp với tổng khối lượng hơn 11.400 tấn, riêng xuất khẩu sang EU chiếm hơn 7.880 tấn.

Tỉnh xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài. Sắp tới, Cà Mau tiếp tục tập trung rà soát, truy vết, xử lý, số hóa toàn bộ tàu cá vi phạm, tàu cá nguy cơ cao, tàu cá sang bán tỉnh ngoài chưa làm thủ tục, đảm bảo có kết quả truy vết cuối cùng; hướng dẫn, hỗ trợ gia hạn giấy phép, thực hiện sang bán theo đúng quy định; hoàn thành cập nhật thông tin định danh các tàu cá còn lại; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu thông tin tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VneID; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, minh chứng để làm việc với Đoàn thanh tra EC lần thứ 5..., ông Lê Văn Sử khẳng định.

Cùng đó, để tăng cường quản lý, xử lý đối với tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tỉnh Cà Mau đã thành lập 3 Tổ công tác, do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng làm Tổ trưởng.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ “truy vết,” xác minh làm rõ thông tin tàu cá của tỉnh đang hoạt động ngoài địa bàn, đặc biệt là trường hợp tàu cá mua bán chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ theo quy định hoặc chủ tàu đã chuyển nơi cư trú./.

