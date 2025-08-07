Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì về việc kiểm định chất lượng giáo dục?

“Trong Luật Giáo dục Đại học sửa đổi không bãi bỏ cơ chế kiểm định bắt buộc, cũng không đòi hỏi kiểm định bắt buộc mà giao thẩm quyền, trao quyền có kiểm soát cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này thiết lập lại phạm vi kiểm định bắt buộc đối với các cơ sở, ưu tiên lợi ích cộng đồng nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế song phương.”

Thông tin trên được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đưa ra tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 7/8, tại Hà Nội.

Theo ông Huỳnh Văn Chương, hiện các cơ quan chuyên môn đang tập trung sửa đổi 3 luật: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp, song hành với đó là soạn thảo thông tư triển khai Luật Nhà Giáo và Chính phủ đã trình 3 luật sang Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Làm rõ thêm việc quản lý nhà nước về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đã được đề cập trong Luật Giáo dục Đại học, ông Huỳnh Văn Chương cho hay Luật có quy định về kiểm định bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học; kiểm định bắt buộc với chương trình đào tạo giáo viên lĩnh vực sức khỏe và pháp luật; với các chương trình đào tạo các lĩnh vực, ngành, nhóm ngành khác giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục.

Dẫn thêm điều 6 của Luật Giáo dục Đại học, theo ông trong luật cũng đề cập đến tăng cường chất lượng bên trong, giao cho các trường Đại học tự kiểm soát, đánh giá chất lượng, qua đó giảm bớt được danh mục kiểm định bắt buộc.

Trước những lo ngại khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thẩm định kết quả kiểm định và đánh giá báo cáo của các trường, ông Huỳnh Văn Chương cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tư 13 về đánh giá chất lượng các trung tâm kiểm định.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cung cấp thông tin tại họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cụ thể hơn, các trung tâm kiểm định đi đánh giá các trường đại học, Nhà nước phải có kiểm soát, giám sát các trung tâm này ở mức độ cao hơn, trong đó triển khai nhiều công việc để đánh giá và cấp phép linh hoạt theo thời gian. Tuy nhiên, hiện nay còn vướng ở khâu đánh giá các báo cáo của các đoàn kiểm định thì còn thiếu cơ sở pháp lý.

Từ dẫn chứng này, ông cho hay khi số lượng thẩm định báo cáo kiểm định tăng lên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo là một trong những chủ trương lớn, trong giáo dục đào tạo cũng đang triển khai rất nhiều hoạt động liên quan đến ứng dụng AI. Việc này cũng được các tổ chức nước ngoài khuyến nghị.

Thông tin thêm, ông Chương cho rằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sơ khảo bước đầu, phát hiện bất thường cũng sẽ hiệu quả hơn, nhanh hơn so với cách làm hiện nay, đồng thời cũng đưa ra được những cảnh báo sớm với thẩm định báo cáo.

“AI không thay thế con người mà chỉ là bước đầu sơ khảo để hỗ trợ chúng ta rút ngắn thời gian. Đây là việc phù hợp trong thời gian hiện nay và cần tăng cường không chỉ trong giáo dục và còn nhiều lĩnh vực khác,” ông Huỳnh Văn Chương nói./.

Bộ GD-ĐT thay đổi quy định về kiểm định chương trình đào tạo đại học Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới quy định về kiểm định chương trình đào tạo trình độ đại học, hướng đến hội nhập quốc tế.