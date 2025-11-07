Bộ NN-MT "bắt tay" cùng WWF cùng bảo tồn, phát triển xanh

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hôm nay, 7/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Martin Kabaluapa - Tổng Giám đốc các văn phòng của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), nhân dịp hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) mới về bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Sự kiện trên đánh dấu bước phát triển sâu rộng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới đổi mới, trách nhiệm và bền vững.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo tồn và phát triển thiên nhiên. Gần đây, bộ này đã phối hợp cùng Bộ Công an, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai chương trình phối hợp phòng, chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Chương trình phối hợp trên bắt đầu từ tháng 11/2025.

Ông Thắng cũng ghi nhận những đóng góp của WWF trong suốt 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các dự án bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh cảnh và hỗ trợ kỹ thuật mà WWF đã đồng hành.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác với WWF và mong muốn tổ chức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và nguồn lực trong các chương trình hành động vì phát triển xanh.

“Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với WWF để biến các sáng kiến thành hành động cụ thể, thiết thực, phục vụ mục tiêu chung về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và bảo vệ thiên nhiên vì tương lai bền vững,” Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ thêm.

WWF quốc tế gửi đến đồng bào đang bị bão lũ của Việt Nam số tiền hỗ trợ là 80.000 USD để khắc phục những khó khăn trong thời gian tới. (Ảnh: Khương Trung).

Ông Martin Kabaluapa - Tổng Giám đốc các văn phòng của WWF, cảm ơn Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để WWF thực hiện sứ mệnh bảo tồn.

Tổng Giám đốc Martin Kabaluapa cho biết trong thời gian tới, WWF sẽ huy động mạng lưới toàn cầu tại hơn 100 quốc gia, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm khoa học và đồng hành cùng Việt Nam triển khai các giải pháp có thể nhân rộng, hiệu quả và thực tiễn.

“Biên bản ghi nhớ hôm nay không chỉ là sự kết nối mà còn là bước phát triển sâu rộng trong mối quan hệ hợp tác giữa WWF và Việt Nam, một mối quan hệ hướng tới đổi mới, trách nhiệm và bền vững,” ông Martin Kabaluapa nói.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, coi bảo tồn thiên nhiên và phát triển xanh là nền tảng quan trọng của chiến lược quốc gia.

“Việt Nam mong muốn WWF tiếp tục là đối tác tin cậy, đồng hành trong các chương trình bảo tồn và phát triển bền vững. Tôi hi vọng trong năm 2026, chúng ta sẽ cùng gặp lại để tổng kết những kết quả hợp tác thiết thực, lan tỏa giá trị cho cộng đồng và cho hành tinh,” Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Tổng Giám đốc Martin Kabaluapa đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới, trong đó thống nhất tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm, gồm: Thúc đẩy nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản bền vững, dựa trên các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Cùng với đó là bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái, thông qua tăng cường kết nối cảnh quan và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương; ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi xanh, hướng tới cơ chế tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp./.

Nhân dịp đến Việt Nam, Tổng Giám đốc các văn phòng của WWF Martin Kabaluapa cũng bày tỏ cảm thông sâu sắc trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gần đây tại Việt Nam, đồng thời thay mặt WWF quốc tế gửi đến đồng bào đang bị bão lũ của Việt Nam số tiền hỗ trợ là 80.000 USD để khắc phục những khó khăn trong thời gian tới.