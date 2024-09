Bộ Y tế: Trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng thu dung nạn nhân do mưa, lũ

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn điều trị cho người dân.

Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ngày 5/9, Bộ Y tế đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 3 (bão Yagi) và mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 86/CĐ-TTg ngày 03/9/2024 về việc khẩn trương triển khai ứng phó bão số 3 năm 2024; Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ, thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; chủ động triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ; rà soát kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ của đơn vị đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Y tế cũng yêu cầu triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm do bão, mưa lũ gây ra; sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị trên báo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng bảo đảm của địa phương về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định./.