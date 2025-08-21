Bộ Y tế yêu cầu tiêu hủy lô sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore do cơ quan kiểm nghiệm phát hiện có 2 chất không được công bố trong thành phần công thức sản phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g. Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 000138/21/CBMP-HCM; Số lô: HM25; NSX: 02.01.2025; HSD: 02.01.2028; Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đóng gói: Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khang Thịnh, địa chỉ: 30/110 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do thu hồi do mẫu kiểm nghiệm chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khang Thịnh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm sữa rửa mặt hạt mơ Episode BM Beaumore (Apricot Scrub Foam Cleansing, nhãn hàng Beaumore) - tuýp 120g nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi về Cục trước ngày 18/9/2025.

Cơ quan này cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô mỹ phẩm trên; Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 000138/21/CBMPHCM theo quy định tại điểm b Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Ngoài ra, các đơn vị có liên quan kiểm tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Khang Thịnh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành./.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 5 mỹ phẩm của Công ty dược mỹ phẩm BSSC Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 5 mỹ phẩm của Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC (Hà Nội) vì công thức không đúng hồ sơ, đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật.