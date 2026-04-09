Các công ty AI trấn an công chúng về lo ngại mất việc làm và bất bình đẳng

Các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu như OpenAI và Anthropic đang triển khai hàng loạt chiến dịch và đề xuất chính sách nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi ngày càng tăng của dư luận về tác động tiêu cực từ công nghệ của họ.

Trong tuần này, OpenAI đã công bố danh sách các đề xuất chính sách như áp dụng tuần làm việc 4 ngày và thành lập quỹ tài sản công đầu tư vào AI để phân phối cho công dân nhằm giải quyết nỗi lo về thay thế việc làm và tập trung tài sản.

Giám đốc điều hành Sam Altman của OpenAI đã thúc đẩy các giải pháp chủ động trong bối cảnh những cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ đang vô cùng lo lắng về các mối đe dọa an ninh mạng và mất việc làm trên diện rộng.

Theo Giám đốc các vấn đề toàn cầu Chris Lehane thuộc OpenAI, công ty đang cảm thấy sự cấp bách trong việc đối thoại và định hình lại câu chuyện xung quanh AI.

Song song đó, đối thủ Anthropic dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành Dario Amodei cũng đang xây dựng các công cụ hỗ trợ cho những lĩnh vực dễ bị tổn thương như tư vấn và phần mềm.

Giám đốc thương mại Paul Smith của Anthropic cho biết công ty đang mở rộng đội ngũ kỹ sư AI ứng dụng để trực tiếp hỗ trợ các tổ chức cải thiện năng suất thay vì thay thế nhân sự.

Anthropic cũng đã thành lập một trung tâm nghiên cứu nội bộ để đánh giá các mối đe dọa của AI đối với sự gắn kết xã hội.

Những nỗ lực này diễn ra khi niềm tin của công chúng vào AI đang sụt giảm nghiêm trọng. Một cuộc thăm dò vào tháng Ba cho thấy 55% người Mỹ tin rằng công nghệ này sẽ gây hại nhiều hơn lợi, tăng đáng kể so với mức 44% của năm ngoái.

Ngay cả các lãnh đạo tài chính cũng lên tiếng cảnh báo, tiêu biểu như Giám đốc điều hành Larry Fink của Tập đoàn BlackRock đã viết trong thư gửi cổ đông vào tháng Ba rằng AI có rủi ro thực sự trong việc làm nới rộng bất bình đẳng giàu nghèo.

Thị trường chứng khoán cũng đã chứng kiến những biến động mạnh, bao gồm đợt sụt giảm 1.600 tỷ USD của nhóm cổ phiếu phần mềm vào đầu năm nay do lo ngại về sự gián đoạn.

Giám đốc điều hành Amba Kak thuộc Viện AI Now nhận định rằng việc các tập đoàn công nghệ tích cực tham gia vào những chính sách quản lý là một nỗ lực để tự đặt mình vào "vị trí lái xe" nhằm kiểm soát quá trình chuyển đổi này.

Hiện tại, các công ty AI đang cố gắng chuyển hướng từ việc quảng bá tiềm năng thay đổi thế giới sang việc giúp quản lý những mặt trái mà công nghệ này mang lại./.

