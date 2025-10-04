Cake by VPBank khẳng định vị thế tiên phong ngân hàng số AI của Việt Nam

Cake by VPBank được vinh danh là “Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc” tại Better Choice Awards 2025 (BCA 2025) vào ngày 3/10 tại Hà Nội - giải thưởng được chỉ đạo bởi Bộ Tài chính. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực tiên phong của Cake trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào toàn trình hoạt động ngân hàng, góp phần định hình thế hệ ngân hàng số tiếp theo - Next Gen AI Bank.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ công nghệ AI của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tinh thần “Vươn mình bứt phá - Tự hào Việt Nam” mà giải thưởng BCA 2025 tôn vinh.

Ông Nguyễn Hữu Quang, CEO ngân hàng số Cake chia sẻ: “Chiến thắng tại Better Choice Awards 2025 một lần nữa khẳng định rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ AI ở tầm quốc tế và ứng dụng công nghệ này vào lĩnh vực quan trọng nhất là tài chính số. Với chiến lược Next Gen AI Bank, chúng tôi sẽ tiếp tục đem lại niềm tin số, mở rộng cơ hội tài chính toàn diện cho hàng triệu người Việt.”

Tại Better Choice Awards 2025, hội đồng đánh giá ghi nhận Cake nổi bật ở các khía cạnh như tiên phong làm chủ công nghệ mới, ứng dụng AI toàn trình và mang lại hiệu quả thực cho người dùng, đóng góp thiết thực vào hiệu quả kinh doanh. Những yếu tố này cho thấy AI đã trở thành năng lực công nghệ trọng yếu, góp phần định hình cách Cake phát triển dịch vụ ngân hàng số trong tương lai.

Tạo giá trị thực tiễn, lan tỏa tài chính toàn diện

Thời gian qua, Cake đã chủ động mang dịch vụ ngân hàng đến những nhóm khách hàng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính. Công nghệ giúp ngân hàng đơn giản hóa toàn bộ hành trình mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, đăng ký khoản vay… chỉ với vài phút trên điện thoại, không cần đến chi nhánh, giúp những người ở vùng xa, những người lao động tự do… vẫn có thể tiếp cận đầy đủ nhu cầu tài chính cá nhân. Bên cạnh đó, nhờ công nghệ, Cake có thể lan tỏa dịch vụ đến hàng chục triệu người dùng đến từ hệ sinh thái đối tác rộng lớn.

Trong hệ sinh thái công nghệ, Smart Virtual Agent (SVA) giữ vai trò trung tâm, tích hợp nhận dạng giọng nói, NLP, TTS, Voice Auth và LLM cho tài chính – ngân hàng. Hệ thống này đã mang lại hiệu quả vượt trội như xử lý hơn 5.000 cuộc gọi/ngày, tăng 80% tỷ lệ tiếp cận; hiệu quả thu hồi nợ cải thiện 30%, giảm 40% chi phí vận hành; hàng trăm nghìn hồ sơ tín dụng được xử lý chỉ trong vài phút, giảm rủi ro và gian lận.

Công nghệ AI giúp Cake xử lý hàng trăm triệu giao dịch mỗi năm với tốc độ trung bình tính bằng giây; xử lý trung bình hàng triệu hồ sơ tín dụng mỗi tháng, với tốc độ trung bình chỉ trong vài phút cho mỗi hồ sơ, cho thấy khả năng tự động hóa quy trình mạnh mẽ.

Phần lớn tệp người dùng Cake là các khách hàng trẻ năng động. (Ảnh: Vietnam+)

Điều này minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Cake – không chỉ là một ngân hàng số linh hoạt, mà còn là mô hình kinh doanh trên nền tảng số hiệu quả, có tác động mạnh về thị trường, được thúc đẩy bởi năng lực làm chủ công nghệ AI toàn diện.

Song hành cùng đổi mới, Cake cũng dẫn đầu trong chuẩn bảo mật: là ngân hàng số đầu tiên tại Đông Nam Á đạt ISO/IEC 30107-3 Level 2 cho công nghệ Passive Liveness Detection về nhận diện khuôn mặt và PCI DSS 4.0 Level 1 – mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ.

Với hơn 6 triệu người dùng trên toàn quốc, tỷ lệ giữ chân khách hàng tại Cake cũng đáng nể: 80% đối với người dùng thường xuyên giao dịch, và 95% đối với người dùng sử dụng dịch vụ tài chính, phản ánh mức độ hài lòng và trung thành cao. Rõ ràng, niềm tin của người dùng giờ đây đang dịch chuyển ngày càng nhiều qua mô hình quản lý và giao dịch tài sản thuần số.

Ngân hàng AI do người Việt phát triển, vươn tầm quốc tế

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Better Choice Awards 2025, Cake còn được trao giải thưởng “Nền tảng AI ‘make in Vietnam’ tiên phong”, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của một ngân hàng số ứng dụng AI toàn trình do người Việt phát triển.

Cake nhận giải thưởng “Nền tảng AI “make in Vietnam” tiên phong”. (Ảnh: Vietnam+)

Cake hiện vận hành hơn 100 mô hình AI do chính kỹ sư Việt Nam phát triển. Đặc biệt, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên biệt cho tiếng Việt của Cake đã giành giải thưởng tại Multilingual Conversational Speech Language Model (MLC-SLM) thuộc Interspeech 2025 – hội nghị số 1 thế giới về công nghệ giọng nói, xếp hạng A theo chuẩn CORE, quy tụ những tập đoàn và viện nghiên cứu hàng đầu như Tencent, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Nanyang./.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.

Ngân hàng số đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu chứng nhận quốc tế về sinh trắc học Cake by VPBank là ngân hàng thuần số đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu giải pháp sinh trắc học khuôn mặt đạt tiêu chuẩn ISO cấp độ 2 của iBeta, đây là cấp độ cao nhất mà iBeta chứng nhận cho hạng mục này.