Cẩm Thanh - “Viên ngọc xanh” của Đà Nẵng vào Top 50 làng đẹp nhất thế giới

Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng vừa được Tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025.

Đây là ngôi làng duy nhất của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng uy tín này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và bền vững của địa phương.

Giá trị bản địa làm nên thương hiệu toàn cầu

Nằm nép mình bên dòng sông yên bình, Cẩm Thanh gây ấn tượng với du khách bởi vẻ đẹp bình dị của hệ sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu trải rộng gần 100 ha.

Đây là một trong những điểm đến nổi bật với các trải nghiệm du lịch mang đậm bản sắc miền quê sông nước như chèo thuyền thúng xuyên rừng dừa, học làm đồ thủ công từ lá dừa, tre, trải nghiệm nghề đánh bắt cá truyền thống, tham gia trình diễn văn hóa, ẩm thực địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng cho biết, Cẩm Thanh nằm ở vị trí đặc biệt, nơi hợp lưu của ba con sông Thu Bồn, Trường Giang và Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.(Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đây là vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, sở hữu hệ sinh thái nước lợ độc đáo, giàu tài nguyên và đóng vai trò như “lá phổi xanh” của toàn khu vực.

Gắn bó với vùng đất Cẩm Thanh từ thuở nhỏ, ông Võ Tấn Tân, một người dân địa phương chia sẻ Hầu như mọi người trong làng đều mưu sinh gắn với rừng dừa. Người làm du lịch, người khai thác thủy hải sản, người chế biến sản phẩm từ dừa… Rừng dừa không chỉ là cảnh quan mà còn là nền tảng kinh tế cho cả cộng đồng.

Đang cùng bạn tham gia hoạt động trải nghiệm làm đồ tre thủ công tại làng Cẩm Thanh, du khách Nadav Dadush đến từ Israel chia sẻ anh đã dành thời gian đi du lịch tại Việt Nam trong khoảng 1 tháng và đã đến tham quan tại các điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam như Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Sa Pa.

Hội An là một lựa chọn trong chuyến đi về phía Nam. Anh Nadav Dadush đã tìm kiếm thông tin về Hội An và làng Cẩm Thanh và tham quan trải nghiệm các hoạt động tại đây.

Được len lỏi trong rừng dừa nước và làm đồ thủ công từ cây tre là một trải nghiệm khó quên trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Anh Nadav Dadush rất thích Hội An bởi cảnh đẹp thiên nhiên và con người nơi đây.

Khách du lịch quốc tế hào hứng khi được đi thuyền thúng tại làng du lịch Cẩm Thanh, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cùng với việc được vinh danh trên bản đồ du lịch thế giới, mô hình phát triển du lịch xanh, cộng đồng ở Cẩm Thanh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Giám đốc Điều hành Công ty Emic Travel Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, mô hình du lịch xanh tại Cẩm Thanh hiện được triển khai trên cơ sở liên kết "ba nhà" (nhà kinh doanh - nhà nông - nhà khoa học).

Du khách khi đến đây không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như tái chế rác, trồng cây, sử dụng sản phẩm hữu cơ…

Hiện nay, các hoạt động du lịch tại Cẩm Thanh như trải nghiệm thuyền thúng, học nấu ăn, lưu trú homestay... mỗi năm thu hút hơn 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước. Mô hình này tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động địa phương, với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng.

Khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng trên bản đồ thế giới

Không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên và các giá trị sinh thái, rừng dừa Cẩm Thanh còn là địa chỉ đỏ trong lịch sử cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến, nơi đây từng là căn cứ địa an toàn của lực lượng cách mạng. Năm 2007, rừng dừa Bảy Mẫu được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm làm sản phẩm thủ công tại các điểm du lịch thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Năm 2009, UNESCO công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó bao gồm cả hệ sinh thái rừng ngập mặn Cẩm Thanh ở hạ lưu sông Thu Bồn.

Năm 2023, khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu được UNESCO vinh danh là “Điểm đến du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương” tại Diễn đàn giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ.

Năm 2024, trải nghiệm thuyền thúng tại rừng dừa Cẩm Thanh tiếp tục được xướng tên trong Top 25 hoạt động du lịch trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

“Mỗi nơi khởi nghiệp và vươn mình bằng những cách khác nhau, nhưng Cẩm Thanh đã khởi nghiệp và vươn mình cùng thời đại bằng chính giá trị của một làng quê,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng nhấn mạnh.

Việc làng Cẩm Thanh được Forbes vinh danh là một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của du lịch Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Đây là cơ hội để tiếp tục phát huy giá trị bản địa, xây dựng thương hiệu “điểm đến xanh-di sản-bền vững”, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới./.

Khám phá rừng dừa Cẩm Thanh – Top 50 làng đẹp nhất thế giới Khám phá rừng dừa Bảy Mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An – ngôi làng Việt Nam vừa được Forbes vinh danh Top 50 làng đẹp nhất thế giới, mang đến trải nghiệm du lịch sông nước khó quên.