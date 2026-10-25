Cần Thơ: Phổ cập dịch vụ số thiết yếu cho người dân vào cuối năm 2026

Từ ngày 10/10 đến 8/12, thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch "60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số."

Hoạt động nhằm đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống, giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, chủ động sử dụng các dịch vụ số phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Lực lượng tham gia trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn người dân thực hiện từng thao tác trên điện thoại thông minh, giải đáp những khó khăn trong quá trình sử dụng và hỗ trợ đến khi người dân có thể tự thực hiện.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào những kỹ năng thiết thực, như: Sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số trong đời sống.

Bà Lưu Thị Tú Trinh, thành viên Tổ công nghệ số Cộng đồng Khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ cho biết: Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đối với người dân bởi hiện nay, nhiều thủ tục, dịch vụ đã được thực hiện trên điện thoại, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng.

Nếu không có Tổ Công nghệ số cộng đồng, nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi sẽ gặp khó khăn khi sử dụng VNeID, làm thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay tra cứu thông tin sức khỏe. Tổ công nghệ đến tận nhà hướng dẫn, chỉ từng bước, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế đi lại và chủ động hơn trong cuộc sống.

Theo ông Phạm Trường Giang, 65 tuổi, ở khu vực 5, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, nhờ được Tổ Công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt phần mềm, ông đã có thể thực hiện việc đóng đảng phí trực tuyến thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức. Qua đó, ông từng bước làm quen với các tiện ích số, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Ông Tô Minh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ nêu rõ: Địa phương hướng đến mục tiêu đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng công nghệ trong đời sống.

Toàn thể lực lượng tham gia được yêu cầu quán triệt nguyên tắc "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ sản phẩm". Các hoạt động không chạy theo hình thức hay thành tích, phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ số của người dân làm thước đo kết quả.

Các Tổ Công nghệ số cộng đồng không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ, còn góp phần nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận dịch vụ số để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ; trong đó, tập trung vào những kỹ năng thiết thực, như: sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các tiện ích số trong đời sống.

Với kế hoạch 100% công chức chuyên môn và thành viên các tổ tham gia học tập, khai thác Nền tảng "bình dân học vụ số"; phấn đấu ít nhất 85% người trưởng thành đã có tài khoản VNeID mức độ 2 tham gia học tập trên nền tảng này, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, trên 80% người dân trưởng thành được hướng dẫn và có phát sinh sử dụng ít nhất 1 dịch vụ số thiết yếu, gồm: dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, hồ sơ/sổ sức khỏe điện tử, thương mại điện tử hoặc các nền tảng số phục vụ đời sống./.

Mô hình “Nhà văn hóa số” đưa dịch vụ công thông minh tới cơ sở Xã Khoái Châu (Hưng Yên) là địa phương đi đầu trong việc xây dựng mô hình Nhà văn hóa số, hướng tới là thôn thông minh, đưa dịch vụ công tới từng thôn, xóm.