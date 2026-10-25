Sáng 25/10, tại xã Nam Ban-Lâm Hà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026).

Tham dự chương trình có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng, đông đảo người dân, các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng.

Với chủ đề "50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng-Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển," lễ kỷ niệm là dịp cùng nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày đất nước thống nhất.

Trong bài diễn văn tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khẳng định, nửa thế kỷ qua, tinh thần "Hà Nội-Lâm Đồng như ruột thịt" đã được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự quan tâm và gắn bó của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân hai địa phương. Trên nền tảng truyền thống đã được nhiều thế hệ vun đắp, sự gắn bó giữa hai địa phương sẽ tiếp tục được củng cố, mở rộng phù hợp với điều kiện mới.

Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, hai địa phương tiếp tục cùng vun đắp mối quan hệ hợp tác bền chặt, thiết thực, xứng đáng với tình cảm và công sức của các thế hệ đi trước.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Dũng.TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước," thành phố Hà Nội cũng mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Từ dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa, hai địa phương tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, tiếp nối bằng sự hợp tác, sẻ chia và đạt được những thành quả phát triển trong tương lai.

Dịp này, thành phố Hà Nội đã trao tặng 1,32 tỷ đồng giúp tỉnh Lâm Đồng xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, hai địa phương cũng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng vùng kinh tế mới trong thời gian qua.

Cách đây nửa thế kỷ, ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm đầu tiên của Hà Nội đã có mặt tại vùng đất Nam Ban (Lâm Đồng). Trong những năm tiếp theo, các tổng đội lần lượt lên đường nhận nhiệm vụ, đưa hơn 2.600 thanh niên tiền trạm đến với cao nguyên. Mang theo sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng,” họ bắt đầu hành trình xây dựng vùng kinh tế mới đầy thử thách.

Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng "Lâm Hà", kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, đã trở thành biểu tượng gần gũi, tình cảm của hai địa phương.

Trong suốt những năm qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho Lâm Đồng. Riêng giai đoạn 2011-2015, thành phố và các quận, huyện, đơn vị đã hỗ trợ 32 công trình, dự án cùng trang thiết bị, cơ sở vật chất với tổng kinh phí hơn 197 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục hỗ trợ 17 công trình, dự án. Nhiều trường học, tuyến đường, cơ sở y tế, nhà văn hóa được xây dựng, đưa vào sử dụng, trực tiếp phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhà ở cho cựu thanh niên xung phong, chăm lo gia đình chính sách tiếp tục được duy trì./.

Liên kết 11 xã khu vực Tây Nam Lâm Đồng, mở rộng không gian thu hút đầu tư Hội nghị kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của xã Trà Tân và các xã khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng năm 2026 nhằm thúc đẩy liên kết giữa các địa phương.