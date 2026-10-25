Giải cứu thành công du khách nước ngoài gặp nạn khi leo núi tại Đà Lạt

Sáng 25/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lâm Viên-Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một nữ du khách người Malaysia gặp nạn khi đang đi leo núi tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 45 sáng 25/10, lực lượng chức năng phường Lâm Viên-Đà Lạt tiếp nhận tin báo vụ việc một du khách người nước ngoài gặp nạn khi đang đi leo núi trên địa bàn.

Cụ thể, nữ du khách G.S.W. (40 tuổi, quốc tịch Malaysia) khi đang leo núi tự phát tại tổ dân phố Hòn Bồ thì bất ngờ bị ngã xuống một hố sâu khoảng 10m, đường kính khoảng 70cm và mắc kẹt bên dưới.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Lâm Viên-Đà Lạt đã phối hợp cùng các lực lượng của địa phương, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác giải cứu du khách gặp nạn.

Đến khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa người bị nạn ra khỏi hố sâu và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Theo ghi nhận ban đầu, nữ du khách trên có một vết thương ở vùng cổ chân phải và đã được sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Khu vực núi Hòn Bồ (thuộc tổ dân phố Hòn Bồ, gần làng hoa Thái Phiên, Đà Lạt) là địa điểm leo núi, "săn mây" rất được người dân địa phương, du khách yêu thích, tìm đến chụp ảnh. Đây là nơi có tầm nhìn về hướng trung tâm Đà Lạt với phong cảnh rất đẹp, nhất là vào sáng sớm.

Tuy nhiên việc leo núi, tham quan mang tính tự phát tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với những du khách chưa nắm rõ địa hình núi đồi trong khu vực này./.

Ban Quản lý Khu du lịch Núi Bà Đen khuyến cáo du khách khi leo núi Du khách cần tuân thủ lộ trình giúp lực lượng chức năng dễ dàng hỗ trợ nếu xảy ra sự cố; tuyệt đối không tự ý đi vào các lối mòn hay tuyến đường khác vì nguy cơ lạc hướng và gặp địa hình hiểm trở.