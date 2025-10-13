Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, giá vàng tại châu Á vọt lên mức cao kỷ lục

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục tại châu Á trong phiên sáng 13/10 do nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tái bùng phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Vào lúc 11 giờ 53 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.057,80 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 4.059,30 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 cũng tăng 1,7% lên 4.042,9 USD/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 đã dọa áp mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ và công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với phần mềm quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/11. Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các nguyên tố và thiết bị đất hiếm.

Về phía mình, Trung Quốc ngày 12/10 đã bảo vệ quyết định trên của mình là hợp lý, nhưng chưa áp đặt thêm các loại thuế quan mới đối với hàng hóa Mỹ.

Nhà phân tích Kyle Rodda của Capital.com cho biết các diễn biến ở Trung Đông gần đây đã không còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho thị trường vàng nữa, mà thay vào đó lực đẩy đến từ căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Bên cạnh đó, các thị trường đang dự đoán khả năng gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và tiếp tục một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia (NABE) vào ngày 14/10. Sự kiện này có thể cung cấp những tín hiệu mới về việc cắt giảm lãi suất. Các quan chức khác của Fed cũng có lịch phát biểu trong suốt tuần này.

Về các diễn biến khác, ông Trump đã đổ lỗi cho phe Dân chủ về quyết định sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa.

Tình trạng này đã bắt đầu từ ngày 1/10 và làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.Về mặt địa chính trị, một số nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả ông Trump, sẽ nhóm họp tại Ai Cập vào ngày 13/10 để thảo luận về các kế hoạch ngừng bắn cho Gaza.

Vàng đã tăng giá 54% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi các rủi ro địa chính trị, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và những bất ổn kinh tế xuất phát từ thuế quan.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay cũng tăng vọt 2,4% lên mức kỷ lục 51,47 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 2,6% lên 1.628,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 143,6 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 400.000-800.000 đồng và tiếp tục lập đỉnh mới vào sáng 13/10 do ảnh hưởng của thị trường thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm.