Giá vàng tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 143,6 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (13/10), giá vàng miếng SJC đã thêm tăng 800.000 đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,6 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 141,6-143,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 140,8-143,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 800.000 đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào chiều ngày 11/10.

Tương tự vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng mạnh, Công ty Phú Quý giao dịch từ 138,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng tới 800.000 đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn vẫn giao dịch từ 138,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại đang giao dịch ở mức cao, quanh ngưỡng 4.055 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 128,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 14,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.112 đồng/USD, giảm 16 đồng so với chốt phiên trước ngày 10/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm theo, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.367 đồng/USD, giảm 17 đồng so với ngày 10/10.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.097-26.367 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.138-26.367 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.140-26.367 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.130-26.367 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Các ngân hàng trung ương vẫn mua thêm vàng bất chấp giá leo cao kỷ lục Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8, bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh và chi phí dự trữ ngày càng cao.