Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga

Chiều 2/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Nga do đồng chí Vladimir Yakushev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga (Thượng viện), Bí thư Đại hội đồng Đảng chính trị toàn Nga “Nước Nga Thống nhất” dẫn đầu, sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi chân tình đến Tổng thống Nga V. Putin, Chủ tịch Thượng viện Nga V. Matvienco, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) V. Volodin; cảm ơn Nga đã tham dự Lễ kỷ niệm và đồng chí Vladimir Yakushev dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Nga dự các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt-Nga và sự coi trọng, tôn vinh của Nga đối với những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Yakushev. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng chí Vladimir Yakushev bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà phía Việt Nam dành cho Đoàn.

Bày tỏ ấn tượng và nhiệt liệt chúc mừng việc Việt Nam tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng chí Vladimir Yakushev cho rằng Việt Nam là một dân tộc điển hình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân, chống quân xâm lược trong thế kỷ XX, là một dân tộc tự cường, năng động, hòa hiếu, thủy chung và phát triển trong giai đoạn thế giới có nhiều biến đổi như hiện nay.

Trao đổi về quan hệ song phương, Lãnh đạo Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng về những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ chính trị được tăng cường thông qua các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được đẩy mạnh với việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc trên kênh đảng và đang chuẩn bị ký Biên bản về việc mở rộng và làm sâu sắc giữa hai Đảng.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân có những bước chuyển lớn; nhiều điểm nghẽn trong hợp tác đã được tháo gỡ và hai bên đang tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.

Liên quan đến hợp tác trên kênh nghị viện, hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga được mở rộng với việc gia tăng các hoạt động hợp tác song phương, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội giữa hai nước, giữa các Ủy ban của hai Quốc hội và Nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai Quốc hội hoạt động ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Hai bên cũng nhất trí một số nội dung quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trên kênh nghị viện trong thời gian tới.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã báo cáo một số nét chính về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sự phối hợp giữa Quốc hội hai nước tại các diễn đàn nghị viện đa phương, hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga trong thời gian qua và đề xuất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện V. Volodin và Chủ tịch Thượng viện V. Matvienco sớm thăm lại Việt Nam./.

