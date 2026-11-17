Ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 tại Philippines.

Ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới Manila, bắt đầu chương trình tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) tại Philippines theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47. Chuyến công tác diễn ra từ ngày 17-18/11.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có bà Julienne Baronda, Phó lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Philippines, cán bộ phòng Quan hệ công chúng, đại diện hàng không của Hạ viện./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Manila, Philippines bắt đầu tham dự AIPA-47 Sáng 17/11/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Manila, Philippines bắt đầu tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47).