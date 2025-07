Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh: “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”

Ngày 9/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã thị sát tại trung tâm hành chính công phường Phú An – một trong những "đứa con đầu lòng" của quá trình hợp nhất.

Chỉ 9 ngày sau khi chính thức sáp nhập Bình Dương vào Thành phố Hồ Chí Minh, buổi làm việc vào ngày 9/7 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại trung tâm hành chính công phường Phú An không chỉ là kiểm tra thông lệ, mà còn thể hiện sự ưu tiên hàng đầu trong ổn định bộ máy hành chính và tháo gỡ khó khăn từ gốc rễ.

Tại phường Phú An – đơn vị mới hình thành từ sáp nhập xã Phú An, phường Tân An và 6 khu phố của phường Hiệp An – Chủ tịch Nguyễn Văn Được trực tiếp kiểm tra từng quầy tiếp dân, hỏi thăm người dân làm thủ tục và trao đổi với cán bộ đang vận hành hệ thống máy tính, máy scan vừa được trang bị.

Trong thời gian từ ngày 1 đến 4/7/2025, Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường mới đã tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ thủ tục hành chính, cho thấy hệ thống vận hành bước đầu ổn định. Trong lĩnh vực sự nghiệp công lập, cấp xã hiện đang quản lý 334 trường học và 21 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa – kinh tế. Hiện tại, có 156 nghị quyết vẫn còn hiệu lực, trong đó 40 nghị quyết mang tính đặc thù địa phương.

Lãnh đạo phường Phú An thẳng thắn chỉ ra những khó khăn khiến địa phương lúng túng khi triển khai dịch vụ. Kiến nghị khẩn cấp được đưa ra gồm: Khắc phục lỗi phần mềm, mở lớp đào tạo cập nhật luật mới (có hiệu lực từ 1/7) để cán bộ không "vừa làm vừa mò".

Chủ tịch thành phố trao đổi nghiệp vụ với chuyên viên. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Buổi làm việc chiều cùng ngày của Chủ tịch thành phố cùng lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ thể hiện một số thách thức mang tính hệ thống. Báo cáo từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố cho thấy: 8/14 sở, ngành đã chuyển cán bộ về Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, Sở Xây dựng chuyển toàn bộ; 7 đơn vị duy trì bộ phận tại chỗ (như Sở Y tế, Sở Giáo duc-Đào tạo) để xử lý hồ sơ; 6 sở chậm trễ di chuyển, bao gồm lĩnh vực then chốt như Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ do khó khăn nhà ở, công vụ.

Về tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp các sở, ngành xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan chuyên môn, chuyển đổi cơ quan chủ quản của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa bàn cũ. Kết quả, toàn khu vực giảm 35 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể 129 hội và 4 quỹ cấp huyện theo quy định.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc với 36 xã, phường tại khu vực Bình Dương (cũ). (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định: “Chúng ta cùng chung một mái nhà thành phố Hồ Chí Minh, cùng một quyết tâm phấn đấu vì tầm nhìn phát triển mới. Mỗi cán bộ, công chức phải toàn tâm toàn lực thực hiện nhiệm vụ, làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ”.

Lãnh đạo thành phố đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Việc phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo, các phòng ban chuyên môn phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm phủ kín các lĩnh vực quản lý, không để trống trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh tư duy "làm hết việc, đừng làm hết giờ" và yêu cầu cán bộ chuyển từ tâm thế "kiểm soát" sang "phục vụ", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chuyên viên làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh VNPT IOC. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Chuyến công tác không chỉ giải quyết vấn đề hành chính, mà đặt nền móng cho tầm nhìn kinh tế - xã hội dài hạn. Thành phố Hồ Chí Minh mới phải tận dụng thế mạnh từng địa phương, đặc biệt là "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương với kinh nghiệm thu hút đầu tư và cải cách hành chính .

Mục tiêu kép được đặt ra gồm: Từ cuối năm 2025, 100% thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới, dù người dân ở đâu cũng có thể tiếp cận dịch vụ; năm 2030 sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh vào “Top 100 thành phố đáng sống thế giới”./.

- Địa bàn trọng điểm: Phường Phú An (dân số 54.000) và Dĩ An (dân số 228.000) – nơi thí điểm mô hình hành chính sau sáp nhập .

- Tiến độ giải quyết hồ sơ: 17.798 hồ sơ tiếp nhận trong 4 ngày đầu tháng 7 tại 36 xã/phường Bình Dương cũ .

- Giải pháp công nghệ: Xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp thành phố với 38 chi nhánh (gồm 9 chi nhánh tại Bình Dương cũ) để thống nhất dịch vụ .