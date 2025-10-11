Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy thế giới công bằng

Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương (LAWASIA 2025) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, nhấn mạnh: Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương là sự kiện quan trọng, cơ hội để cộng đồng luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý khu vực chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, dễ tiếp cận, ổn định, thúc đẩy thịnh vượng chung.

Sau gần 60 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương đã khẳng định vai trò là một diễn đàn trí tuệ uy tín hàng đầu, trung tâm kết nối, nơi hội tụ, đối thoại và hợp tác của giới luật học trong khu vực, đóng góp ngày càng thiết thực hơn trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Các giao dịch tại châu Á-Thái Bình Dương: Những thách thức pháp lý, văn hóa và môi trường” phản ánh đúng sự liên kết và yêu cầu phát triển mới của khu vực.

Cùng với phiên toàn thể, phiên chuyên đề, các buổi tọa đàm với nội dung phong phú, đa dạng, kết quả của Hội nghị sẽ mang lại giá trị tham khảo cho cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, cộng đồng doanh nghiệp, người dân mỗi quốc gia thành viên, góp phần định hình hệ sinh thái giao dịch an toàn, thuận lợi, xanh và nhân văn của khu vực.

Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc và những thành tựu quan trọng đạt được sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Việt Nam xác định một nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho phát triển; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy dân chủ, thượng tôn pháp luật và hội nhập quốc tế.

Do đó, Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện những chủ trương đột phá trong nhiều lĩnh vực như phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, y tế, giáo dục…

Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; chủ động tham gia đóng góp thực chất vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long mong Hiệp hội luật sư, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư, thẩm phán và những nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ Hội nghị và các tổ chức quốc tế khác để góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng kết quả của Hội nghị lần này sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cộng đồng luật sư các quốc gia thành viên, hiện thực hóa thành những khuyến nghị cụ thể để nhiều quốc gia hoàn thiện chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác quốc tế, chung tay giải quyết vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và thượng tôn pháp luật.

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương do Hiệp hội Luật châu Á-Thái Bình Dương phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 11-13/10 tại nước ta, thể hiện sự tin cậy của Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương với chủ nhà Việt Nam.

Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề pháp lý cấp thiết hiện nay như: Hợp tác pháp lý khu vực trong bối cảnh toàn cầu hóa; pháp quyền và cải cách tư pháp; trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp; quyền con người, quyền kỹ thuật số và luật công nghệ; vai trò của luật sư trong thúc đẩy phát triển bền vững.

Tại Hội nghị dự kiến sẽ có 34 phiên chuyên đề trên nhiều lĩnh vực được bàn luận như: Hình sự; Truyền thông, Công nghệ và bảo mật dữ liệu; Luật môi trường; Luật cạnh tranh và chống độc quyền; Hiến pháp; Luật lao động; Tội phạm mạng quốc tế; Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển trên khu vực Biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế...

Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức thường niên ở một trong các quốc gia thành viên nhằm tạo ra sự kết nối giữa các ý tưởng, sự đổi mới, cập nhật xu hướng hoạt động, phát triển và trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng là một diễn đàn quan trọng để xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, củng cố giá trị nghề nghiệp và nâng cao vị thế của nghề luật sư ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Sự kiện cũng là cơ hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tìm hiểu về chính sách pháp luật, cơ hội đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài cũng như khách du lịch quốc tế./.

