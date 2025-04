Chương trình “Một thời hoa lửa”: Thổi lòng yêu nước và giáo dục lịch sử

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ra mắt chương trình trải nghiệm giáo dục lịch sử “Một thời hoa lửa”.

Chương trình do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Sáng tạo và Giáo dục Edudu tổ chức, dàn dựng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025; 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2025).

Chương trình “Một thời hoa lửa” là hoạt động trải nghiệm kết hợp giữa hoạt cảnh và màn diễn để kể câu chuyện về những người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Họ là những người phụ nữ bình dị có chồng và con tham gia chiến đấu, là những nữ du kích, thanh niên xung phong, lái xe Trường Sơn, nữ bác sỹ anh dũng nơi chiến trường...

Với độ dài 60 phút, chương trình dẫn dắt người xem qua các hoạt cảnh và màn diễn: “Đất nước lời ru”; “Chị Võ Thị Sáu”; “Mẹ và con”; “Cô gái mở đường”; “Lời tâm sự”; “Ngã ba Đồng Lộc”; “Bác sỹ Đặng Thùy Trâm”… đưa người xem ngược dòng thời gian, sống lại những giây phút của lịch sử như một sự biết ơn và trân trọng những người phụ nữ đã góp phần làm nên hòa bình độc lập của dân tộc.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Ngô Duy Ứng nhấn mạnh: Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Tư lịch sử, cả dân tộc hân hoan hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), mỗi chúng ta không khỏi xúc động ngược dòng ký ức về những ngày tháng không thể nào quên: khi tiếng súng ngừng, đất nước trọn niềm vui.

Trong ánh sáng của hòa bình hôm nay, chúng ta càng thấu hiểu hơn giá trị của độc lập, của thống nhất - những điều đã được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, máu và nước mắt của cả một dân tộc, trong đó có những người mẹ, người chị, những nữ chiến sỹ - những người phụ nữ Việt Nam đã sống, đã yêu, đã chiến đấu và hy sinh lặng thầm mà phi thường.

Theo Phó giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Ngô Duy Ứng, những năm qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã nghiên cứu và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, trải nghiệm giàu ý nghĩa nhân văn và có giá trị giáo dục truyền thống lịch sử sâu sắc dành cho công chúng đặc biệt là hướng đến thế hệ trẻ như chương trình “Huyền thoại tuổi thanh xuân”; Trò chuyện cùng nhân chứng lịch sử...

“Chương trình ‘Một thời hoa lửa’ là một hoạt động kết nối với hệ thống trưng bày thường xuyên hiện có của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và là một chương trình giáo dục lịch sử ý nghĩa dành cho các em học sinh. Thông qua những hoạt cảnh tái hiện hình ảnh của các nữ thanh niên xung phong, nữ bác sỹ, nữ lái xe Trường Sơn.... chương trình mong muốn giúp các em hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử đầy gian khổ mà hào hùng, đồng thời cảm nhận sâu sắc nghị lực, lòng yêu nước và những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc,” ông Ngô Duy Ứng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, chương trình trải nghiệm “Một thời hoa lửa” là món quà đặc biệt mà Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mong muốn được đồng hành cùng nhà trường, dành tặng học sinh những tiết học ngoại khóa đầy cảm hứng.

Các thông tin về lịch sử, các câu chuyện đời thường về những người phụ nữ trong chiến tranh, giúp các em nhỏ dễ nhớ, dễ thuộc, dễ học... ngoài những kiến thức trong sách vở.

Chương trình “Một thời hoa lửa” là hoạt động tiếp nối của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam tới công chúng, đặc biệt là học sinh để khơi dậy tình yêu lịch sử và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc.

Cùng với hệ thống trưng bày ổn định, chương trình sẽ là sự kết nối và bổ sung vào hoạt động tương tác, tăng cường giáo dục trải nghiệm và hứa hẹn sẽ trở thành hoạt động ngoại khóa ý nghĩa dành cho các em học sinh trong năm 2025.

Chương trình “Một thời hoa lửa” ra mắt buổi đầu tiên vào ngày 25/4/2025 và sẽ tiếp tục trở thành những tiết học lịch sử sinh động, trực quan dành cho học sinh tại sân khấu của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

