Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 6-7 cơn bão, trong đó 2-3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Bản tin 60s ngày 18/8/2025 gồm những nội dung sau:

Chuyên gia lý giải việc năm 2025 không khí lạnh đến sớm.

Hồi sinh sông Tô Lịch ngày 2/9, vẫn còn nhiều cửa xả thải trực tiếp xuống sông.

An Giang bắt nghi phạm trộm gần 500 triệu trong cốp xe máy.

Đàn cá heo xuất hiện tại vịnh Cam Ranh.

Vé tour diễn đầu tay của nghệ sĩ indie Tùng “cháy vé” chỉ sau 36 giờ.

Bí ẩn khu rừng “ma mị” ở Khánh Hòa khiến du khách mê mẩn.

Tài liệu thượng đỉnh Trump - Putin bị “bỏ quên” tại khách sạn ở Alaska?

Houthi tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm vào Israel./.