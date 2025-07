Cơ hội vàng bứt phá cho bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Làn sóng bất động sản hàng hiệu đang chuyển mình mạnh mẽ về châu Á - tâm điểm tăng trưởng kinh tế năng động bậc nhất toàn cầu. Trong dòng chảy đó, Việt Nam đứng trước cơ hội vàng để bứt phá.

Việt Nam trong dòng chảy dịch chuyển BĐS hàng hiệu toàn cầu

Sau nhiều năm sống và làm việc tại Dubai, nhằm thuận lợi cho công việc kinh doanh, năm ngoái, ông David Miller, thương nhân người Mỹ đã quyết định chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nhân 55 tuổi chọn sống tại Grand Marina Saigon, dự án bất động sản hàng hiệu (branded residences) do Masterise Homes phát triển được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Marriott.

Từng sống tại Bắc Mỹ, Singapore, Bangkok và Dubai ông Miller đặc biệt hài lòng về chất lượng cuộc sống tại căn hộ hàng hiệu ven sông ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi không chỉ là trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp mà còn trở thành một khoản đầu tư hứa hẹn.

Không gian sống đậm chất “branded living” của các chủ nhân Grand Marina Saigon.

Ông David Miller nằm trong số hàng chục ngàn doanh nhân quốc tế đang chuyển dịch nơi ở về Việt Nam. Sau đại dịch COVID-19, bất động sản hàng hiệu Việt Nam đang chứng kiến một làn sóng các thương hiệu quốc tế gia nhập thị trường bên cạnh việc một loạt các tên tuổi khổng lồ kéo dài thêm danh mục đầu tư từ trước đó.

Những cái tên tiêu biểu và năng động nhất có thể kể đến như Marriott International, Four Seasons, Aman, Baccarat, Armani, Elie Saab, Trump Organization … Đáng chú ý gần đây, sự kiện Trump Organization khởi công tại Hưng Yên dự án sân golf và nghỉ dưỡng quy mô gần 1.000 hecta vào trung tuần tháng 5/2025 với vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD đã khuấy động thị trường. Thương hiệu này còn lên kế hoạch xây dựng một tòa tháp tại khu đô thị Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh) với vốn đầu tư dự kiến khoảng 1 tỷ USD vào quý 4 năm nay.

BĐS hàng hiệu tại Việt Nam đang có mức chênh lệch giá so với BĐS không thương hiệu cao nhất thế giới, theo Savills.

Báo cáo thường niên 2024-2025 của Savills nhận định các dự án tại Việt Nam hiện đạt mức giá vượt trội trung bình trên 45% so với bất động sản không thương hiệu - một trong những mức cao nhất thế giới hiện nay. Savills đánh giá sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới cho bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, mà còn đưa thị trường này tiến gần hơn tới tiêu chuẩn quốc tế, sánh ngang với các đô thị đẳng cấp trong khu vực.

Theo Savills, trong bối cảnh thị phần toàn cầu đang dịch chuyển mạnh về châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam được đánh giá là điểm đến chiến lược tiếp theo của bất động sản hàng hiệu, với sự bùng nổ nguồn cung lẫn nhu cầu, không chỉ từ giới siêu giàu (HNWI/UHNWI) gia tăng mạnh mẽ, mà cả từ tầng lớp trung lưu đang khát khao tiệm cận phong cách sống quốc tế.

Xu hướng mới của thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam

Nguyễn Minh Khang, 32 tuổi là giám đốc sáng tạo của một công ty thiết kế nội thất cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Khang vừa hoàn tất giao dịch mua một căn hộ tại LUMIÈRE Midtown tọa lạc ngay tâm điểm khu đô thị biểu tượng The Global City.

Với gu thẩm mỹ tinh tế và trải nghiệm sống cao cấp, Khang tìm kiếm sự tinh anh, đẳng cấp trong không gian sống và ấn tượng với những thương hiệu có chiều sâu giá trị. LUMIÈRE Midtown mang đến đúng trải nghiệm ấy - một phong cách sống chuẩn quốc tế vừa riêng tư, vừa gắn kết của tầng lớp tinh anh - cũng là một “phiên bản” bất động sản hàng hiệu đầy khác biệt từ Masterise Homes.

Tại Lumière Midtown, Chủ nhân được trao “toàn quyền” thiết kế không gian sống, biến căn hộ thành tuyệt tác mang dấu ấn cá nhân.

“Trong một thị trường nhiều tiềm năng như Việt Nam, chúng tôi tin rằng bất động sản hàng hiệu không nên bị giới hạn trong định nghĩa truyền thống là sự hợp tác với một số thương hiệu quốc tế. Đã đến lúc “branded living” không chỉ là “chỉ dấu” của giới giàu và siêu giàu với phong cách sống thượng lưu và những chuẩn mực phẩm vị khắt khe, mà nên được mở rộng ra, để ngay cả tầng lớp trung lưu của Việt Nam cũng có thể chạm đến các giá trị của một không gian sống chuẩn quốc tế”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Đó cũng chính là lý do bên cạnh các dự án hàng hiệu như Grand Marina Saigon, The Grand Hanoi hay The Rivus, Masterise Homes tiên phong phát triển các thương hiệu đẳng cấp quốc tế của riêng mình như Masterise Collection hay LUMIÈRE Series, qua đó, ngày càng đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu sở hữu hàng hiệu trong thị trường bất động sản ở nhiều phân khúc.

Mỗi dự án được kiến tạo như một tuyên ngôn về phong cách sống có chọn lọc, nơi thiết kế tinh tế, tiện ích chuẩn quốc tế và giá trị biểu tượng hòa quyện thành một tổng thể nhất quán, mang đến trải nghiệm xứng tầm cho những chủ nhân ưu tú.

Với tầm nhìn “tựa sơn hướng thủy - tam hà giao hội”, Masteri Rivera Danang kiến tạo chuẩn sống quốc tế trong không gian giao hòa giữa thiên nhiên, di sản và nhịp sống hiện đại.

Bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes - từ Grand Marina Saigon, The Rivus, đến LUMIÈRE hay Masterise - không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn của các khách hàng quốc tế về giá trị sống, mà còn được định vị như tài sản toàn cầu với thiết kế chuẩn mực quốc tế, mang dấu ấn của văn hoá, di sản, được công nhận bởi các cộng đồng chuyên gia quốc tế. Đây là những công trình sở hữu khả năng tích lũy giá trị dài hạn, hội tụ những chi tiết mang cảm hứng nghệ thuật, thẩm mỹ vượt thời gian và dấu ấn văn hóa bản địa - những yếu tố giúp Masterise Homes trở thành cái tên tiên phong dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên của bất động sản hàng hiệu trên bản đồ thế giới./.