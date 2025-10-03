Cục Điện ảnh lên tiếng về phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có "đường lưỡi bò"

Ảnh chụp từ phim với bản đồ nghi vấn có "đường lưỡi bò" phi pháp.

Sáng 3/10, Cục Điện ảnh ra văn bản về yêu cầu báo cáo, giải trình việc phát hành phổ biến phim nhiều tập "Hãy để tôi tỏa sáng" do Trung Quốc sản xuất.

Văn bản gửi đại diện sở hữu các nền tảng trực tuyến đang chiếu phim này tại Việt Nam, gồm Tổng công ty Viễn thông Viettel, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Công ty Cổ phần VieOn, Công ty Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam và Công ty Tencent Holdings Limited.

Văn bản của Cục Điện ảnh cho biết: "Thông qua hoạt động quản lý Nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' do Trung Quốc sản xuất, đang được phổ biến trên không gian mạng, trong đó có hình ảnh 'bản đồ đường lưỡi bò' vi phạm chủ quyền Quốc gia và vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh 2022."

Theo đó, Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng phổ biến phim báo cáo và thể hiện rõ các thông tin (tên phim, quốc gia sản xuất, đơn vị cung cấp), hình thức phổ biến (mua bản quyền, hợp tác phát hành...), thời gian phổ biến trên nền tảng, quy trình kiểm duyệt và phân loại phim trước khi phổ biến, đề xuất biện pháp xử lý của nền tảng trong trường hợp vi phạm.

Thời hạn gửi báo cáo đến trước 11 giờ cùng ngày (3/10/2025).

"Hãy để tôi tỏa sáng" có sao Triệu Lộ Tư đóng, nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Việt Nam phim đang lên sóng tập thứ 15 trên các nền tảng. Tuy nhiên, tối 2/10 thông qua một số trang phim lậu, một số người xem phát hiện tập thứ 16 có chi tiết "đường lưỡi bò" nên lập tức lên tiếng trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên vào thời điểm này, một số nền tảng chưa xuất hiện tập phim nói trên.

Cũng trong sáng 3/10, fanpage chính thức của FPT Play thông báo đã "gỡ và xóa toàn bộ khỏi hệ thống bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' vì nghi vấn không phù hợp."

"Bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' đang được phát tới tập 15. Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định (nghi vấn liên quan đến “đường lưỡi bò”), chúng tôi đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này.

Chúng tôi luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chặt chẽ, để mang đến cho khán giả những trải nghiệm giải trí an toàn, đúng quy định và ý nghĩa," FPT Play thông tin.

Hiện trên các nền tảng khác cũng không còn xuất hiện tựa phim này./.

