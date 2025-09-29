Cuộc đối đầu giữa cái thiện và ác gây bão Bắc Mỹ

Với doanh thu 22,4 triệu USD, bộ phim hành động hài hước của đạo diễn Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (tựa Việt: “Trận chiến sau trận chiến”) đã có màn ra mắt ấn tượng khi đứng đầu phòng vé tại các rạp Bắc Mỹ vào cuối tuần qua.

Đây là một canh bạc lớn của Warner Bros khi đầu tư hơn 130 triệu USD cho tác phẩm kéo dài 170 phút, dựa trên sức hút của đạo diễn danh tiếng và ngôi sao Leonardo DiCaprio.

Trong tác phẩm này, nam tài tử Leonardo DiCaprio trong vai một cựu chiến binh bị cuốn trở lại vòng xoáy hành động để cứu con gái.

Tác phẩm thu hút khán giả với sự kết hợp giữa những phân cảnh gay cấn, cảm xúc sâu sắc và những yếu tố gần như phi lý, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh độc đáo.

Tờ New York Times mô tả bộ phim như một bản sử thi về cái thiện và ác, bạo lực và quyền lực, quyền bất khả xâm phạm và cuộc chiến vì công lý.

Phim đồng thời nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và khán giả, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những dự đoán sớm về đề cử Oscar cho cả đạo diễn Anderson và nam chính DiCaprio.

Chuyên gia David A. Gross tại hãng nghiên cứu Franchise Entertainment nhận định: “Đây là màn khởi đầu tuyệt vời đối với một bộ phim hành động.”

Ông nhận định tác phẩm đang đạt được thành tích ngang tầm với một phần mở đầu của loạt phim hành động và đây là điều rất ấn tượng.

Dù vậy, với mức kinh phí sản xuất và quảng bá lên tới hơn 130 triệu USD, con số 22,4 triệu USD mở màn có thể chưa đủ giúp phim nhanh chóng hòa vốn.

Theo các nhà phân tích, thành công của bộ phim sẽ phụ thuộc nhiều vào phản ứng dài hạn của khán giả, hiệu ứng truyền miệng và mùa giải thưởng. Đáng chú ý, phim nhận được điểm CinemaScore là “A,” mức điểm cao hơn hẳn các phim trước đây của đạo diễn Anderson như “Boogie Nights” hay “Punch-Drunk Love.”

Ở vị trí thứ hai là phim gia đình “Gabby’s Dollhouse: The Movie” (tựa Việt: “Ngôi nhà búp bê của Gabby” do Universal Pictures và DreamWorks Animation sản xuất, thu về 13,7 triệu USD. Tác phẩm dựa trên loạt phim hoạt hình ăn khách trên nền tảng Netflix, xoay quanh nhân vật Gabby và hành trình kỳ thú trong ngôi nhà búp bê của mình.

Phim hoạt hình anime đình đám của Nhật Bản “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (tựa Việt: “Thanh gươm diệt quỷ”) giữ vị trí thứ 3 khi thu thêm 7,1 triệu USD, nâng tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ lên 118,2 triệu USD.

Dưới đây là 10 bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. “One Battle After Another” – 22,4 triệu USD

2. “Gabby’s Dollhouse: The Movie” – 13,7 triệu USD

3. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” – 7,1 triệu USD

4. “The Conjuring: Last Rites” – 6,9 triệu USD

5. “The Strangers: Chapter 2” – 5,9 triệu USD

6. “Him” – 3,7 triệu USD

7. “The Long Walk” – 3,4 triệu USD

8. “Downton Abbey: The Grand Finale” – 3,3 triệu USD

9. “Spider-Man Trilogy” – 2,3 triệu USD

10. “They Call Him OG” – 1,5 triệu USD./.

