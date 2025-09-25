Lý do “Mưa đỏ” rời rạp sớm sau khi bán được 8 triệu vé trên toàn quốc

Ảnh do đoàn phim đăng tải.

Sáng 25/9, trang Facebook của “Mưa đỏ” thông báo sẽ chỉ chiếu phim thêm 3 ngày nữa rồi chính thức rời rạp.

Đại diện đoàn phim viết trên Fanpage: “Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã yêu thương và đồng hành cùng Mưa đỏ. Tròn một tháng kể từ ngày khởi chiếu, Mưa đỏ đã có một hành trình thật đặc biệt - được khán giả cả nước đón nhận, sẻ chia và lan tỏa. Bộ phim đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình và quan trọng hơn cả là để lại dấu ấn trong trái tim người yêu điện ảnh.

Mưa đỏ sẽ tiếp tục phục vụ khán giả tại rạp đến hết ngày 28/9/2025, trước khi bắt đầu hành trình mới trên nhiều nền tảng để gặp gỡ thêm đông đảo công chúng.”

Như vậy tổng thời gian phim chiếu rạp chỉ khoảng 5 tuần, ít hơn nhiều so với những tác phẩm khác có thời gian trụ rạp khoảng 2 đến hơn 3 tháng.

Trên trang cá nhân, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền chia sẻ cảm xúc hạnh phúc. Chị cho biết theo số liệu của nhà phát hành, phim đã đón hơn 8 triệu lượt khán giả.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền. (Ảnh: Facebook nhân vật)

"Hơn 8 triệu lượt khán giả lượt khán giả đã rơi nước mắt đã đồng hành vui buồn cùng những câu chuyện những vui buồn số phận trong phim. Trong 8 triệu lượt đó đã có những khán giả quay lại xem nhiều lần với gia đình người thân. Và trong 8 triệu lượt đã có rất nhiều người bày tỏ cảm xúc cả khen lẫn chê, cả tích cực lẫn chưa tích cực, tôi nghĩ những điều đó đều tuyệt vời, bởi sẽ rất buồn nêu phim ra rạp mà không đón nhận bất cứ sự quan tâm nào,” đạo diễn bộc bạch.

Theo đoàn phim, đây cũng là số hiếm tác phẩm có những suất chiếu từ sáng sớm 6 giờ 30.

"Mưa đỏ" là phim Việt đầu tiên thu gần 700 tỷ đồng tiền vé theo thống kê của Box Office Vietnam (có sai số). Ở tuần chiếu thứ năm, phim bị giảm hẳn suất chiếu để nhường chỗ cho “Tử chiến trên không.” Dù doanh số tăng chậm nhưng "Mưa đỏ" hoàn toàn có thể vượt con số nói trên.

Nhà phê bình Nguyên Lê cho rằng "Mưa đỏ" đã mang đến những mong mỏi mới ở khán giả Việt Nam. "Khán giả sẽ trông đợi những nhà làm phim có tầm nhìn và chịu đầu tư hơn, thế nhưng hai điều đáng quan tâm hơn. Một, khán giả đang tiếp tục chứng minh rằng một trong những 'mùa phim tiêu biểu,' có lượng khách cao ở Việt Nam là dịp 2/9. Hai, khán giả sẽ mong mỏi nhiều sự kiện lịch sử khác được đưa lên phim hơn, thường là vào thời xa xưa hơn, kinh phí sản xuất, yêu cầu kỹ thuật sẽ cao hơn."

Phim trường rộng lớn với loạt đạo cụ, hiệu ứng công phu mở ra những kỳ vọng và đòi hỏi lớn hơn ở khán giả Việt. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Nhìn từ góc độ thị trường, nhà phê bình này mong chờ bộ phim và thành công của nó sẽ cho khán giả tiếp tục ủng hộ điện ảnh/phim trên màn ảnh rộng trong thời đại lướt phim nhanh và streaming trực tuyến lên ngôi. "Để có được những tác phẩm như thế này cần nhiều thứ khác nhau, trong số đó là sự kiên nhẫn... mà sự sáng tạo, và những sáng tạo chất lượng, luôn cần thời gian," anh nhận định.

Còn chuyên gia truyền thông Ân Nguyễn nhận định: "Điều tuyệt vời nhất mà những phim như 'Mưa đỏ' hay trước đó là 'Địa đạo' làm được là thu hút nhiều khán giả trẻ đến màn ảnh để xem những thước phim về cuộc chiến hào hùng của cha ông. Từ đó, họ chủ động tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, để chúng không bị chìm vào quên lãng. Âm nhạc và phim ảnh đang làm tốt vai trò khơi gợi lòng yêu nước của giới trẻ"./.

