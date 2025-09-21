Đội ngũ làm kỹ xảo phim "Mưa đỏ": Chúng tôi làm với tinh thần người chiến sỹ

Đại diện đội ngũ làm hiệu ứng và kỹ xảo của 3DART VFX Studios (áo đen) trong một sự kiện chia sẻ về phim tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhân thành công của “Mưa đỏ” tại phòng vé, 3DART VFX Studios - đơn vị phụ trách kỹ xảo đã chia sẻ về hậu trường được ví như “toàn quốc kháng chiến” để giúp bộ phim hoàn thành sứ mệnh.

700 cảnh, 4 tháng rưỡi và 2 tuần

“Mưa đỏ” có 2.500 cảnh, trong đó có đến 700 cảnh cần xử lý hiệu ứng và kỹ xảo hậu kỳ, gọi là visual effect hay VFX. Một số cảnh nổi bật có sự can thiệp của VFX phải kể đến các cảnh ở sân bay Tà Cơn, tại trận địa thành cổ hay cảnh trong phòng đàm phán Hiệp định Paris và chú chim vành khuyên.

Ở các đại cảnh này, phía 3DART VFX Studios phải xử lý hậu kỳ để tái hiện khung cảnh hoặc xóa các chi tiết không mong muốn như cây cối, đường nhựa, dây điện, cột đèn. Cảnh trong phòng đàm phán cũng được dựng phông xanh để tái hiện nội thất căn phòng ký tọa đàm Paris tại Pháp.

Để có những hình ảnh chân thực, "hòa tan” vào bộ phim như vậy là nhờ nỗ lực của 80 thành viên của Studios này.

Cảnh sân bay Tà Cơn - căn cứ của Mỹ với vai trò hỗ trợ hậu cần cho tiền tuyến - sau khi được xử lý VFX xóa các chi tiết như cây cối, đường nhựa... (Ảnh từ trailer)

Theo đó các thành viên này không chỉ tham gia hậu kỳ, mà còn góp mặt từ giai đoạn từ tiền kỳ đến khi bấm máy (khoảng tháng 3/2025). Sau khi làm việc với đạo diễn và giám đốc hình ảnh để hiểu tầm nhìn và yêu cầu của đoàn phim, thành viên đội VFX đã tiếp tục đồng hành với êkíp trong khi quay để tính toán và đề ra phương án xử lý hình ảnh khả thi, hiệu quả.

“Song song với tư vấn tại hiện trường, chúng tôi còn có đội ngũ ở phía sau cùng tư vấn, tính toán và cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết,” anh Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng VFX, 3DART VFX Studios.

Tổng thời gian hậu kỳ VFX của 3DART kéo dài 4,5 tháng. Một trong những đòi hỏi mất thời gian và vất vả nhất là xử lý từng khung hình một để đảm bảo độ trau chuốt và mượt mà, song song việc tái hiện đúng ý đồ của nhà làm phim.

Ảnh tư liệu tại một trong các buổi đàm phán Hiệp định Paris.

Cảnh tái hiện trong phim, hậu trường là phông xanh bao quanh tường phòng họp. (Ảnh từ trailer)

Ngoài những đại cảnh nói trên còn nhiều cảnh có hiệu ứng cháy nổ khác trên trận địa. Cảnh xe tăng đè lên tường thành cũng là dùng VFX để tái hiện cụ thể, chính xác chiếc xe ở thời đó, từ thiết kế đến số hiệu xe…

“Nhiều người nghĩ các model [mẫu] xe tăng trên mạng tải nhiều lắm, nhưng thực sự các chi tiết sai hết so với xe đang được dùng làm đạo cụ trên phim trường,” Giám đốc Đinh Việt Phương của 3DART VFX Studios cho biết.

Trong 4 tháng rưỡi "lăn lộn" với dự án, phía 3DART đã chủ động đề xuất thực hiện thêm 2 cảnh là hạm đội 7 ngoài biển và máy bay chiến đấu F4 bắn phá từ trên trời. Theo anh Đinh Việt Phương, đây là ý tưởng nhằm tái hiện một phần hỏa lực ác liệt của Mỹ bấy giờ - một trong những lý do khiến trận thành cổ được ví như “cối xay thịt.”

Riêng hai cảnh này cần đến 2 tuần thực hiện, trong đó có cảnh hạm đội 7 là hình ảnh được tạo bằng máy tính (CGI) hoàn toàn, còn cảnh máy bay F4 pháo kích là CGI máy bay trên nền trận chiến có sẵn dưới mặt đất. Hai cảnh phim xuất hiện ở phút 1:20 và 1:28 trong trailer.

Hiện nay các hình ảnh hậu trường, trước và sau khi xử lý hậu kỳ, vẫn chưa thể được tiết lộ. Đây là một trong nhiều cam kết giữa đoàn phim và đơn vị thực hiện kỹ xảo. Đại diện 3DART VFX Studios nói xin hẹn khán giả những hình ảnh trực quan nhất sau khi phim đã hoàn thành nhiệm vụ chiếu tại rạp.

“Chúng tôi làm với tinh thần người lính”

Chia sẻ về quá trình làm hậu kỳ VFX, đại kiện êkip cho biết có giai đoạn phải làm liên tục ngày đêm, gần đến ngày công chiếu vẫn đang làm, nhiều người ngủ lại trên văn phòng để kịp tiến độ.

Anh Đinh Việt Phương - Giám đốc 3DART VFX Studios. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Để vận hành phù hợp, phía 3DART đã hình thành các bộ phận để quản lý dự án, bộ phận làm 3D công trình, bộ phận làm 3D về máy móc, bộ phận làm quét 3D… Trong đó mỗi cảnh có thể phải sửa tới 4-5 lần, nhiều bộ phận làm nối tiếp nhau, phải chờ xong bộ phận trước mới làm được nên thời gian rất gắt gao.

Giám đốc Đinh Việt Phương gọi trạng thái của công ty khi đó giống như “toàn quốc kháng chiến,” mỗi người một nhiệm vụ nhưng sẵn sàng tham gia nhiều công đoạn khác khi được huy động.

“Đây là một khối lượng công việc khổng lồ, phải phân tích đúng tình huống, mỗi cảnh cần bao nhiêu lâu để làm, phân phối nhân lực ra sao… để tránh khâu này chờ khâu khác. 700 cảnh trong hơn 4 tháng là bài toán về mặt kỹ thuật, quản lý, tư duy và cả ý chí," anh chia sẻ.

Là đơn vị làm công nghệ và kỹ thuật nhưng đội ngũ 3DART có nhiều thành viên quan tâm đến di sản, văn hóa và lịch sử Việt Nam. Việc góp mặt trong êkíp làm “Mưa đỏ,” vì thế, được coi là một niềm tự hào lớn, sự tri ân sâu sắc đến thế hệ đi trước.

“Chúng tôi làm với tinh thần người chiến sỹ thành cổ, trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, máy móc không quá mạnh, nhưng đã hoàn thành bằng toàn bộ quyết tâm” - anh Phương chia sẻ.

Khi được hỏi về kinh phí dành cho phần VFX, phó đạo diễn Thanh Tùng của phim “Mưa đỏ” cho biết nếu tính tỷ lệ phần trăm thì "con số không đủ để khiến chúng ta kinh ngạc."

Phó đạo diễn Thanh Tùng (áo xanh) chụp cùng các thành viên đội ngũ VFX. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

"Đó là con số thể hiện sự đồng thuận của các bên, dựa trên sự quan tâm, năng lực và tính khả thi, đặc biệt khi các bên đã gặp nhau về mặt cảm xúc," anh Tùng chia sẻ.

Phó đạo diễn cũng cho biết con số chỉ tính tượng trưng và đảm bảo kinh phí vận hành. Tuy vậy những đóng góp của phía 3DART là vô cùng quan trọng với thành công của bộ phim, giúp hiện thực hóa kỳ vọng của không chỉ đoàn phim mà còn của khán giả.

Phim điện ảnh “Mưa đỏ” là nhiệm vụ chính trị được giao cho Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện, sử dụng kinh phí Nhà nước. Phim hiện đã thu 689 tỷ đồng dựa trên thống kê của Box Office Vietnam (có sai số), được kỳ vọng có thể tiếp tục chạm mốc 700 tỷ đồn trước khi rời rạp./.

Tăng cường ngoại giao nhân dân qua hoạt động giới thiệu phim “Mưa đỏ” Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng, phim "Mưa đỏ" đã thực sự mang lại những cảm xúc mãnh liệt cho người xem về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.