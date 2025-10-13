Đà Nẵng: Rà soát, chấn chỉnh các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản

Ngày 13/10, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành Công văn số 2795/UBND-ĐTĐT ngày 10/10/2025 về việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Theo công văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, rà soát toàn bộ hoạt động định giá đất cụ thể và việc xây dựng, ban hành bảng giá đất; việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; cùng hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Việc kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền, đặc biệt là các hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng, “thổi giá” nhằm trục lợi, gây mất ổn định và nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra, rà soát và tình hình xử lý vi phạm; đồng thời nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan.

Báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo. Từ đầu năm 2025 đến nay, tại thành phố Đà Nẵng đã xảy ra “sốt đất” tại một số khu vực vùng giáp ranh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) và tại các khu dự án mới. Đặc biệt, giá đất tăng vọt tại những nơi có thông tin quy hoạch, sáp nhập đơn vị hành chính hoặc gần các dự án hạ tầng lớn đang triển khai.

Nhiều phường, xã ghi nhận số lượng hồ sơ thủ tục đất đai (chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thừa kế, tặng cho…) tăng đột biến so với trước. Có thời điểm, người dân phải xếp hàng từ sáng sớm chờ nộp hồ sơ để xử lý các thủ tục về đất đai.

Việc giá đất tăng cao cũng khiến cho nhu cầu mua căn hộ chung cư của người dân Đà Nẵng tăng theo. Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, hàng trăm người dân đã xếp hàng xuyên đêm để chờ nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trên địa bàn phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng), với mức giá từ 714 triệu đồng đến hơn 1,1 tỷ đồng một căn.

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, tình trạng xếp hàng xuyên đêm để đăng ký mua nhà ở xã hội cũng từng diễn ra tại dự án chung cư trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn. Hàng trăm người chen nhau bốc số nộp hồ sơ mua căn hộ nhà ở xã hội, với mức giá từ 820 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi căn./.

