Đà Nẵng: Vì sao công trình Tháp Chăm mới hết bảo hành đã xuống cấp

Sau khi được trùng tu hoàn thành vào tháng 12/2022, 2 ngôi tháp gồm tháp Bắc và tháp Giữa, thuộc quần thể tháp Chăm Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sau khi được trùng tu hoàn thành vào tháng 12/2022, 2 ngôi tháp gồm tháp Bắc và tháp Giữa, thuộc quần thể tháp Chăm Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dư luận tại địa phương đang lo ngại về hiệu quả của dự án bảo tồn đối với 2 ngôi tháp này, trong khi chính quyền và đơn vị quản lý khai thác nhóm tháp Khương Mỹ mong muốn có kết luận về nguyên nhân tháp mới trùng tu đã xuống cấp để có phương án bảo tồn tốt hơn.

Tháp Bắc và tháp Giữa là 2 trong số 3 ngôi tháp gồm Tháp Bắc, Tháp Giữa và Tháp Nam của quần thể di tích tháp Khương Mỹ, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng, được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1989.

Tháp Bắc và Tháp Giữa được trùng tu vào năm 2019, với tổng kinh phí 12,6 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm sau khi trùng tu, tháp Bắc và tháp Giữa đã xuống cấp nghiêm trọng./.