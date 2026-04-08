Đại biểu Quốc hội khóa XVI: Quan tâm đặc biệt vấn đề an ninh mạng và Luật Thủ đô

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, bên cạnh công tác kiện toàn tổ công tác nhân sự, công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế cũng nhận được quan tâm đặc biệt của đại biểu Quốc hội, đông đảo cử tri, nhân dân cả nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, bên lề Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội), nhấn mạnh tại kỳ họp này, một trong những vấn đề đại biểu quan tâm nhất là vấn đề bảo đảm an toàn không gian mạng. Cùng với đó là dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), bởi đây là bước ngoặt lớn cho sự phát triển Thủ đô ngang tầm với các nước phát triển thế giới.

- Xin chào đại biểu! tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, công tác lập pháp với nhiều dự án luật quan trọng sẽ được Quốc hội thông qua. Trước mắt, chiều nay, Quốc hội sẽ bàn về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Xin đại biểu cho biết dự án luật này có ý nghĩa thế nào nếu được thông qua?

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm: Trong Kỳ họp thứ nhất lần này, chúng tôi thấy có 2 nội dung chính rất đáng quan tâm. Đó là công tác nhân sự và công tác làm luật. Đối với công tác lập pháp, trong số 8 luật và nghị quyết tới đây sẽ được thông qua, với vai trò là Tu sỹ Phật giáo - chúng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị đối với dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này.

Thực tế, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã được thực thi từ năm 2016 và đến nay qua 8 năm thực hiện, cũng có nhiều quy định cần phải sửa để đáp ứng tình hình thực tiễn, cũng như trước sự phát triển vươn mình của đất nước.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có một số vấn đề nổi cộm lên mà trong luật còn thiếu. Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao việc ban soạn thảo đã lắng nghe ý kiến của các cơ quan, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã soạn, tiếp thu ý kiến của nhân dân, trong đó có ý kiến của các đại biểu tôn giáo. Cá nhân tôi quan tâm nhất tới Điều 8 đề cập về vấn đề bảo đảm không gian mạng. Bởi thực tế, truyền thông có sức mạnh rất lớn, song cũng có ảnh hưởng không nhỏ - khi không đảm bảo được hệ thống an ninh mạng.

Ngoài ra, dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) lần này cũng quy định rõ hơn về vấn đề quản lý tài sản, cũng như về đất đai.

“Đó là những điểm, chúng tôi rất trân trọng, đánh giá cao và cũng tin tưởng rằng dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) được thông qua, chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống," Đại biểu Thích Quảng Nghiêm chia sẻ và bày tỏ tâm đắc lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phiên khai mạc sáng 6/4 vừa qua, rằng: Mỗi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia-dân tộc, từ lợi ích chính đáng của Nhân dân; phải chuyển mạnh từ tư duy “làm luật cho đủ” sang tư duy “làm luật để phát triển”; từ “pháp luật tốt trên giấy” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống.” Hiệu quả thực thi và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp.

- Cùng với án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng được cử tri kỳ vọng sẽ góp phần định hình phát triển Thủ đô thời gian tới. Đại biểu đánh giá thế nào về tầm quan trọng của dự án luật này?

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm: Từ Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị và các quan điểm xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng tôi cho rằng đây là bước ngoặt lớn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình, đặc biệt là chủ trương “sắp xếp lại giang sơn,” chính quyền địa phương hai cấp; trong đó trao quyền cho Hà Nội quyền đặc biệt để tự mình quản lý, quyết định cho sự phát triển Thủ đô ngang tầm với các nước phát triển thế giới, cũng như nâng cao đời sống cho nhân dân.

- Là đại biểu có nhiều năm kinh nghiệm trên nghị trường, đại biểu đánh giá thế nào về tính hành động quyết liệt của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI?

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm: Chúng tôi rất tâm đắc và tin tưởng kỳ họp lần này sẽ có sự điều hành linh hoạt, có tính tập trung.

Thực tế qua 2,5 ngày đầu làm việc của kỳ họp này, công tác nhân sự đã được tổ chức đảm bảo tính khách quan, dân chủ và cũng rất thực tiễn.

Bên cạnh đó, trong chương trình cũng kết hợp cả công tác nhân sự lẫn công tác làm luật. Đây là điều mà các nhiệm kỳ trước cũng đã làm, nhưng nhiệm kỳ này tiếp tục đổi mới với mục tiêu xuyên suốt như lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc là nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia.

- Vậy đại biểu đánh giá thế nào về sự thay đổi của đất nước qua hơn 80 năm độc lập, tự do và phát triển của dân tộc, đặc biệt là sau hơn 40 năm đổi mới?

Đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm: Qua 80 năm quốc hội, mỗi nhiệm kỳ Quốc hội đều có những dấu ấn lịch sử khác nhau ở trong lòng nhân dân, đất nước. Tuy nhiên, đối với nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cho rằng đây là nhiệm kỳ đặc biệt. Bởi lẽ, từ ngày 1/7/2025, sau sắp xếp lại giang sơn và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), thì vừa qua, cả nước lại có thêm cuộc bầu cử đi vào lòng người. Đây là cuộc bầu cử có tỷ lệ người dân đi bầu cử rất cao.

Thực tế, trong ngày bầu cử vừa qua, các cơ quan Thông tấn, báo chí đã phản ánh rõ nét không khí của toàn Đảng, toàn dân, từ Trung ương cho tới các vùng hải đảo và miền núi, cử tri, nhân dân hưởng ứng ngày hội toàn dân tộc.

Tại nhiệm kỳ này, ngay từ ngày đầu khai mạc và cả kỳ họp, nhân dân rất kỳ vọng vào đội ngũ nhân sự mà Quốc hội vừa bầu, thể hiện tinh thần, mong muốn lựa chọn những người thực sự có đức, có tài, có chí và quyết tâm cống hiến, lãnh đạo đưa đất nước vững tiến phát triển, nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển./.

Trân trọng cảm ơn đại biểu!

