Đại sứ quán Việt Nam tại Israel: Bà con kiều bào đều an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa có thư cảm ơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới toàn thể bà con tại Israel đã luôn đồng hành, chia sẻ và tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn an ninh từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong suốt thời gian căng thẳng, nguy hiểm vừa qua do xung đột giữa Israel và Iran.

Bức thư nêu rõ những ngày chiến sự căng thẳng, từng đêm phải xuống hầm trú ẩn, từng hồi còi báo động làm gián đoạn sinh hoạt và gây tâm lý lo lắng, nhưng bà con kiều bào vẫn luôn bình tĩnh, đoàn kết, quan tâm, hỏi han và động viên lẫn nhau.

Nhiều người chủ động cập nhật thông tin, kịp thời thông báo cho Đại sứ quán về tình hình tại khu vực trú ẩn, nhiều hội nhóm người Việt tự nguyện hỗ trợ, chia sẻ thông tin và quan tâm lẫn nhau trong bối cảnh chiến tranh. Những hành động tuy nhỏ nhưng đầy tình nghĩa ấy đã tạo nên một cộng đồng Việt Nam tại Israel đầm ấm, nghĩa tình và đoàn kết.

Cho đến nay, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực và tình hình an ninh tại Israel đã tạm thời ổn định trở lại, Đại sứ quán Việt Nam rất vui mừng thông báo rằng bà con đều an toàn tuyệt đối, không ghi nhận thông tin tiêu cực về tình hình sức khỏe. Một số nhà cửa của bà con có bị ảnh hưởng, hư hại do chiến sự, song tất cả đều may mắn còn được bình an, đó là điều vô giá trong hoàn cảnh chiến tranh.

Trong giai đoạn tới, Đại sứ quán mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, trở lại công việc, học tập trong điều kiện bình thường mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel mong rằng, từ sự kiên cường vượt qua thử thách này, cộng đồng người Việt Nam tại Israel sẽ càng thêm gắn bó với quê hương, thêm trân quý giá trị của hòa bình và đóng góp tích cực hơn vào quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Israel.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khẳng định luôn đồng hành và sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ bà con trong mọi hoàn cảnh./.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tạm dừng tiếp nhận đăng ký sơ tán công dân Tình hình an ninh tại Israel dần ổn định, Đại sứ quán Việt Nam dừng tiếp nhận đăng ký sơ tán công dân, tiếp tục bảo hộ các trường hợp đặc biệt và khuyến khích cộng đồng người Việt thích ứng với điều kiện mới.