Đạo diễn Argentina kể lại hành trình cuối cùng của nhà báo chiến trường Ezcurra ở Việt Nam

Đạo diễn Ricardo Preve (trái) và Đại sứ Argentina tại Việt Nam Marcos Antonio Bednarski. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Dự kiến trong tháng 6-7/2025, dự án phim tài liệu nhiều tập “Cái giá mà chúng ta phải trả” (A Price We Have to Pay) sẽ được khởi quay tại Việt Nam. Phim do Ricardo Preve làm đạo diễn, kể câu chuyện về Ignacio Ezcurra - một cựu phóng viên chiến trường từng tác nghiệp trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968 ở Việt Nam, trước khi mất tích và qua đời tại Sài Gòn vào tháng 5 cùng năm.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo ngày 23/6 tại Đại sứ quán Argentina tại Hà Nội.

Ignacio Ezcurra sinh năm 1939 tại San Isidro, Argentina. Ông là phóng viên tờ La Nacion - nhật báo hàng đầu của Argentina - từ năm 1962. Được thôi thúc tìm hiểu sự thật về cuộc chiến bên kia bán cầu, Ignacio quyết tâm rời quê hương, đến Việt Nam vào tháng 4/1968.

Tại đây Ignacio đã ghi lại hiện thực bằng những bài báo, hình ảnh và video. Trong đó có hình ảnh về trận càn của Mỹ tại thung lũng A Sầu (Huế) - nơi Mỹ tập trung hỏa lực đánh phá đường mòn Hồ Chí Minh để cắt đứt chi viện từ miền Bắc; sự sợ hãi và ám ảnh của những binh lính Mỹ trước sự tàn khốc của chiến tranh; và cả người Việt Nam gan dạ cùng cuộc sống vẫn tiếp diễn dưới mưa bom lửa đạn…

Ignacio Ezcurra. (Ảnh tư liệu)

Ignacio được ghi nhận mất tích ngày 8/5/1968, qua đời khi mới 28 tuổi. Các di vật của ông trên chiến trường được gửi về cho gia đình. Những video, hình ảnh và bài viết ông để lại đã trở thành bằng chứng của sự khốc liệt và đau thương mà chiến tranh mang lại đồng thời là tư liệu quý giá cho thế hệ sau.

Được truyền cảm hứng bởi sự gan dạ của Ignacio, đạo diễn Ricardo Preve đã chọn kể câu chuyện về cựu phóng viên thông qua hành trình từ Argentina đến Việt Nam.

“Câu chuyện của Ignacio Ezcurra không được biết đến nhiều tại Argentina, vì vậy tôi muốn kể về anh để người dân trong nước được biết. Chúng tôi đến Việt Nam không phải để ghi lại những dấu mốc lịch sử của Ignacio, mà để đi ngược chiều về quá khứ, đi đến những nơi anh đã qua và cảm nhận những điều anh đã cảm. Thông qua câu chuyện nhỏ, chúng tôi muốn kể câu chuyện lớn hơn về cuộc chiến. Tôi cũng muốn thể hiện rằng Việt Nam không chỉ có chiến tranh mà còn có văn hóa, phong tục, cảnh đẹp và con người - những người đã phải chịu biết bao thương đau để có được độc lập như ngày hôm nay,” đạo diễn 68 tuổi cho biết.

Đạo diễn Ricardo Preve

Với Ricardo Preve, Ignacio là một tấm gương của sự gan dạ và dấn thân, đặc biệt trong tư cách một nhà báo chiến trường. Tựa đề “Cái giá mà chúng ta phải trả” được lấy từ chính lời của cựu phóng viên này trong đoạn clip ông quay trước khi biến mất.

Trong tháng 2-3/2025, Ricardo Preve đã quay xong tập 1 tại Argentina. Tại Việt Nam, ông dự kiến sẽ tới Huế và Thành phố Hồ Chí Minh - những nơi Ignacio từng đến hơn 50 năm trước.

Dự kiến phim sẽ hoàn thành vào mùa Hè năm 2026, sau đó được gửi đi các liên hoan phim quốc tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Argentina tại Việt Nam, ông Marcos Antonio Bednarski cho biết luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ để giúp phim hoàn thiện. "Tôi tin đây là bộ phim cần được kể để mọi người biết tới. Đây là một trong những hoạt động văn hóa giúp hai nước tiến lại gần nhau hơn," đại sứ cho biết.

Đây không phải lần đầu câu chuyện về Ignacio Ezcurra được giới thiệu tại Việt Nam. Năm 2019, 50 năm sau ngày mất của Ignacio, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Câu chuyện từ máy ảnh” nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Argentina.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Câu chuyện từ chiếc máy ảnh" năm 2019. (Ảnh: Vietnam+)

Triển lãm mang đến những hình ảnh được chụp cách nhau 50 năm, một phần do Ignacio chụp tại Việt Nam trong cuộc chiến, phần còn lại do Luisa Duggan - cháu ngoại ông chụp tại Việt Nam trong thời bình, cùng bằng một chiếc máy ảnh.

Trải nghiệm giúp Luisa hiểu hơn về đất nước thân thiện và đầy thiện cảm, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Argentina./.

Ricardo Preve sinh năm 1957, là nhà làm phim tài liệu, nhiếp ảnh gia và nhà hoạt động xã hội người Argentina. Ông là tác giả phim “Chagas: Căn bệnh bị lãng quên” (2005) về một căn bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng Mỹ Latinh nhưng ít được để ý; “Coming home” (2019) về hành trình đưa hài cốt của một cựu thủy thủ trong thế chiến thứ hai, người Italy, về quê hương sau 70 năm; phim “Sometime, Somewhere” (2023) về cuộc sống cộng đồng nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha không có giấy tờ ở Mỹ... Ricardo Preve nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước ở thể loại tài liệu như Emmy, Liên hoan phim Quốc tế Bắc Âu, Liên hoan phim Virginia (Mỹ)... Năm 2020, ông được trao Huy chương Vàng của Hải quân Italy năm 2020 nhờ bộ phim "Coming home" và các đóng góp cho hải quân nước này.

