Để thu hẹp tỷ lệ nghèo đa chiều tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, các địa phương đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để hiện đại hóa trường nghề, tạo đòn bẩy giúp các tỉnh vùng cao giảm từ 2% đến hơn 3,5% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm.

Theo thống kê rà soát chuẩn nghèo đa chiều, Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất cả nước (chiếm 13,27% với 417.044 hộ nghèo và cận nghèo).

Để giải quyết tận gốc bài toán sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, các tỉnh trong vùng đã dồn lực đầu tư trang thiết bị dạy nghề sát với thực tế sản xuất.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lai Châu đã giải ngân đạt 100% kinh phí (hơn 77,5 tỷ đồng) từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để nâng cấp Trường Cao đẳng Lai Châu, trang bị 3.349 thiết bị đào tạo.

Tỉnh Điện Biên cũng dùng nguồn vốn mục tiêu quốc gia để nâng cấp đồng bộ xưởng thực hành ô tô, điện, xây dựng và ký túc xá; riêng Trường Cao đẳng Điện Biên được đầu tư hơn 31,4 tỷ đồng cho 10 khu thực hành lớn.

Cùng chung quyết tâm đào tạo nghề bài bản để xóa nghèo, tỉnh Lào Cai đã giải ngân hơn 208 tỷ đồng cho 15 dự án đầu tư thiết bị thông minh ở 21 ngành trọng điểm; Tuyên Quang đầu tư hơn 153 tỷ đồng trang bị máy móc hiện đại cho 5 ngành mũi nhọn; Sơn La đầu tư đồng bộ 12 nghề trọng điểm và Phú Thọ hiện đại hóa 43 nghề cấp độ quốc gia, ASEAN, quốc tế trên quỹ đất 644,4ha.

Hạ tầng trường nghề được nâng cấp đã giúp toàn vùng tuyển sinh và đào tạo nghề cho 168.316 người trong năm 2025 (Phú Thọ đạt 111.230 người, Lào Cai 15.944 người, Thái Nguyên 14.611 người, Điện Biên 8.500 người).

Nhờ người dân có tay nghề thực chất để chuyển đổi sản xuất, công tác giảm nghèo vùng cao ghi nhận bước tiến rõ rệt: Lai Châu giảm mạnh 3,68% tỷ lệ hộ nghèo; tạo đà vững chắc để năm 2026, Tuyên Quang thực hiện mục tiêu giảm 3,5 điểm phần trăm nghèo đa chiều, Điện Biên và Cao Bằng giảm 3 điểm phần trăm, Lào Cai và Lạng Sơn giảm 2 điểm phần trăm./.