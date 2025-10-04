Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án thí điểm "Trung tâm giao dịch bất động sản"

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản" cũng như Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản," sửa đổi Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, xây dựng Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia… là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.

Cùng đó, đối với công tác quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch tăng cường, thúc đẩy phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy mạnh triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030;" xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản để trình Chính phủ.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập.

Dự thảo Nghị quyết hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh bất động sản; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện các giao dịch bất động sản công khai, minh bạch, thuận tiện.

Theo dự thảo Nghị quyết, việc thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2027, trên phạm vi toàn quốc.

Các loại bất động sản giao dịch tại Trung tâm gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh.

Các hình thức giao dịch được thực hiện tại Trung tâm bao gồm mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua.

Các chuyên gia nhận xét việc thành lập Trung tâm Giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý là cần thiết. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng thị trường bất động sản hiện đại, minh bạch, bền vững.

Tuy nhiên, cần bổ sung thêm đối tượng áp dụng như nhà ở riêng lẻ, đất nền ngoài dự án; chú trọng kết nối, liên thông dữ liệu với các ngành thuế, nông nghiệp và môi trường.

Đồng thời, làm rõ hơn các nhóm chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm so với Trung tâm Hành chính công và Văn phòng Đăng ký đất đai, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, nhiều chuyên gia đề xuất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết hiện Bộ Xây dựng vẫn tiếp thu ý kiến đóng góp và sẽ nghiên cứu để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết này.

Việc thí điểm mô hình Trung tâm Giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần công khai, minh bạch thị trường bất động sản, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Riêng về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã tham mưu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Từ đầu năm 2025 đến nay, kết quả đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiều tín hiệu tích cực. Cả nước đã hoàn thành 43.681/100.275 căn nhà ở xã hội, đạt 43,6%.

Dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 39.245 căn, đạt 83%./.

Số hoá bất động sản: Cần quy định rõ ràng để an toàn giao dịch Nghiên cứu đề xuất mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để tăng cường tính minh bạch và giảm rủi ro trong giao dịch.