Đề nghị các bộ ngành, địa phương sẵn sàng ứng phó với bão trên Biển Đông

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 02/CĐ-BCĐ-BNNMT đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk, cùng với các Bộ Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Xây Dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, chủ động ứng phó với bão trên Biển Đông (cơn bão số 8).

Theo công điện, trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8). Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông.

Sức gió mạnh nhất được cơ quan chuyên môn ghi nhận ở cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Trên cơ sở đó quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để ứng phó./.