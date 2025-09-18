Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 trên khu vực Bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định hồi 7 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 119 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 1; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

