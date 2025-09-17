Áp thấp nhiệt đới gây gió giật mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 19 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc và đi vào Biển Đông

Đến 19 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão,vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ 30 phút ngày 17/9 đến 0 giờ 30 phút ngày 18/9, khu vực các tỉnh, thành phố Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo nguy cơ nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: A Lưới 1, A Lưới 5, Bình Điền (thành phố Huế); Ia Dreh; Al Bá, Ayun, Bờ Ngoong, Chư Prông, Chư Sê, Đak Sơmei, Đăk Song, Gào, Hội Sơn, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Grai, Ia Khươl, Ia Krêl, Ia O, KDang, Kon Gang, Kông Chro, Phú Túc, Uar (tỉnh Gia Lai); Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư Pui, Dliê Ya, Ea Bá, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Kiết, Ea Ly, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Tul, Ia Lốp, Ia RVê, Krông Á, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tuy An Tây, Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk); Hàm Thuận Bắc, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Lương Sơn, Phường 2 Bảo Lộc, Phúc Thọ Lâm Hà, Sơn Điền, Tân Hà Lâm Hà; Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đinh Văn Lâm Hà, Đồng Kho, Hiệp Thạnh, Hòa Thắng, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phường 1 Bảo Lộc, Phường 3 Bảo Lộc, B’Lao, Hàm Thắng, Phú Thủy, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hội, Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ đến 18 giờ ngày 17/9, khu vực các tỉnh, thành phố Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa và mưa to như sau: Bình Tiến (thành phố Huế) 57,8mm ; Buôn Tăng Krông Năng (Gia Lai) 66mm ; Yang Mao (Đắk Lắk) 83,6mm; Sơn Điền (Lâm Đồng) 63,6mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

