Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hồi 13 giờ ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h

Đến 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, bão, từ chiều tối 17/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Phú Thọ, Gia Lai

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 17/9, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Gia Lai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Phú Thọ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: An Bình, Cao Phong, Dũng Tiến, Hợp Kim, Lạc Lương, Lạc Thủy, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Động, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Thịnh Minh, Thung Nai (tỉnh Phú Thọ); Chư A Thai, Cửu An, Đak Pơ, An Khê; An Nhơn Tây, Ayun, Bàu Cạn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Liên, Canh Vinh, Chư Krey, Đak Sơmei, Đăk Song, Hội Sơn, Ia Dom, Ia Ko, Ia Krêl, Ia Nan, KBang, Lơ Pang, Mang Yang, An Nhơn Nam, Phú Thiện, Sơn Lang, SRó, Tơ Tung, Ya Hội, Ya Ma (tỉnh Gia Lai).

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 17/9, khu vực các tỉnh Phú Thọ và Gia Lai đã có mưa vừa và mưa to như sau: Dân Hoà3 (Phú Thọ) 40,8mm, Đồng Tâm (Phú Thọ) 39,8mm; Thuận Phong (Gia Lai) 59,2mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo ngập úng khu vực Hà Nội

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hiện khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ khoảng 15 giờ 25 phút đến 17 giờ 25 phút ngày 17/9, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích luỹ phố biến từ khoảng 20-30mm, có nơi cao hơn.

Cảnh báo: Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 10-30 cm,có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Cụ thể các điểm có khả năng ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát...(phường Ba Đình); Liễu Giai, phố Đội Cấn...(phường Ngọc Hà); Ngọc Khánh, Đào Tấn...(phường Giảng Võ); Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu-ngõ Gạch...(phường Hoàn Kiếm); Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm...(phường Cửa Nam); Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều (phường Hai Bà Trưng); Minh Khai, Mạc Thị Bưởi...(phường Vĩnh Tuy);

Nhiều khu vực ở Hà Nội bị ngập lụt khi có mưa lớn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thanh Đàm...(phường Vĩnh Hưng); Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng...(phường Đống Đa); Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn...(phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám); Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc...(phường Kim Liên) Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn... (phường Cầu Giấy); Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên...(phường Yên Hòa); Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn...(phường Nghĩa Đô); Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê...(phường Tây Hồ);

Phú Xá...(phường Phú Thượng); Xuân Đỉnh...(phường Xuân Đỉnh); Đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân... (phường Đông Ngạc); Doãn Kế Thiện, Mai Dịch... (phường Phú Diễn); Ga Nhổn... (phường Tây Tựu); Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long... (phường Từ Liêm)...

Cấp độ rủi do thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện cần đi chậm, tuân thủ biển báo giao thông và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn./.

