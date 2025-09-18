Thời tiết 18/9: Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines) đã đi vào Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông

Hồi 1 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão; trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 20/9, áp thấp nhiệt đới/bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h; trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần.

Dự báo, ngày và đêm 18/9, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3 m; biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/9, khu vực Bắc Biển Đông, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 19/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Mưa dông từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng và Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay (18/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/9 đến 3 giờ ngày 18/9 có nơi trên 60mm như: trạm Hồ Thái Xuân (Đà Nẵng) 60,4mm, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 92,6mm, trạm Ia Mơ (Gia Lai) 113,2mm, trạm Ia Lốp (Đắk Lắk) 80mm…

Dự báo, ngày và đêm 18/9, khu vực ven biển Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 70 mm/3h).

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 80 mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tại Nam Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C./.

