Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi lấy làm tiếc về việc mặc dù đã ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng, song Báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng và không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.”

Chiều 4/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng và hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

Các quyền này đã được nêu rõ trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng như là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.

Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Hoa Kỳ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề còn khác biệt, qua đó đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

“Trên tinh thần đó, Việt Nam đề nghị phía Hoa Kỳ cần có những đánh giá khách quan dựa trên các nguồn thông tin chính xác và toàn diện về tình hình thực tế tại Việt Nam và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ.

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam đối với Báo cáo năm 2024 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đã có đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, thời gian qua, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống mua bán người theo những giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, nổi bật là việc sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 và tăng cường điều tra, truy tố, xét xử các vụ mua bán người.

“Thời gian qua, chúng tôi đã xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và kịp thời ứng phó với những thách thức mới của tình hình mua bán người trong khu vực. Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện những mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (viết tắt là GCM) theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ đã ban hành vào ngày 20/3/2020, nhằm củng cố môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư và ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế. Và trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tăng cường trao đổi, đối thoại nhằm đánh giá toàn diện, tích cực về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người, phù hợp với tinh thần của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói./.

