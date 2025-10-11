Đề xuất cơ chế hạn mức vay mua nhà, hạ nhiệt giá bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất giới hạn mức vay mua nhà thứ 2 tối đa 50%, nhà thứ 3 không quá 30%, nhằm ngăn đầu cơ và kiểm soát đà tăng giá bất động sản, đảm bảo thị trường phát triển bền vững.

Đề xuất trên được Bộ Xây dựng nêu trong tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản gửi các bộ ngành liên quan lấy ý kiến. Dự thảo nêu 3 nội dung điều tiết thị trường, gồm chính sách cho vay với người mua nhà, trung tâm giao dịch bất động sản và phát triển nhà thương mại giá phù hợp.

Theo đó, Bộ Xây dựng kiến nghị áp dụng hạn mức với các khoản vay mua nhà thứ hai trở lên. Người mua nhà ở thứ hai dự kiến chỉ được vay tối đa 50% giá trị hợp đồng mua bán và mức vay không quá 30% từ căn thứ 3./.