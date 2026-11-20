Với mốc tiến độ cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay, Dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn đang đứng trước nguy cơ khó có thể về đích bởi nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Nhiều “rào cản” với nhà thầu thi công

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn có tổng chiều dài xấp xỉ 99km, đi qua địa bàn thành phố Huế (gần 63km) và Quảng Trị (hơn 36km) với 2 gói thầu xây lắp chính (Gói thầu XL1, XL2) đến ngày 19/12/2025 mới khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày. Hai gói thầu khác là XL3 ký hợp đồng ngày 22/5/2026; Gói thầu TB1 ký hợp đồng ngày 21/10/2026.

Tính đến ngày 18/11, luỹ kế sản lượng thi công dự án đạt gần 50% giá trị các hợp đồng. Trong đó Gói thầu XL1 đạt 59%, Gói thầu XL2 đạt 45%, Gói thầu XL3 đạt 31%. Trên công trường, các nhà thầu huy động 108 mũi thi công với 529 máy móc, thiết bị và hơn 1.000 nhân sự.

Là nhà thầu thi công Gói XL2 với 2 phân đoạn gồm Km37+300-Km59+500 và Km84-Km102+200, ông Thái Anh Giang, Chỉ huy trưởng Tập đoàn Trường Thịnh cho biết sản lượng chung là 40%, chậm 17% so với kế hoạch. Đơn vị đang tăng tốc triển khai các hạng mục nền đường, thảm bê tông nhựa và rãnh dọc thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến.

Cụ thể, đoạn Km37+300-Km59+500 đã thảm bê tông nhựa lớp C16 được 12/18km và trong tháng 11 này sẽ thảm thí điểm lớp bê tông nhựa rỗng C12,5. Km84-Km102+200 đạt sản lượng 80% đã thảm bê tông nhựa C16 được 12/16km, phấn đấu đến 15/12 hoàn thành toàn bộ công việc này, sau đó sẽ thảm lớp bê tông nhựa rỗng C12,5.

Ông Giang chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ là do thách thức về thời tiết mưa nhiều; biến động thị trường nhiên liệu, vật liệu; thiếu hụt nhân công; thời gian giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà thầu thi công kéo dài; việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, phân làn, phân đoạn nên ảnh hưởng đến tiến độ.

“Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu tăng ca, tăng mũi, dồn thiết bị để đẩy nhanh thi công, trời nắng thì sẽ đẩy nhanh công tác làm nền đường. Ngoài ra, nguồn cung vật liệu cũng được xoay bằng cách vận chuyển đá từ Quảng Bình vào Huế để thi công nền đường; đồng thời làm việc với các nhà cung cấp nhựa đường đảm bảo đủ thi công trong thời gian tới đây,” ông Giang nói.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa nền đường tại Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Đảm nhận thi công đoạn Km0-Km4+300, ông Đinh Văn Hà, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần giao thông số 1 cho biết đến nay sản lượng đạt 57%, chậm 7% so tiến độ. Trong tháng 11 này, nhà thầu sẽ thi công xong thảm nhựa lớp C16 và tháng 12 sẽ hoàn thành lớp bê tông nhựa rỗng C12,5cm.

“Phân đoạn này cần tới 780 tấn nhựa đường để thảm, thời gian qua nguồn cung nhựa đường khan hiếm, giá cao nhưng nhà thầu đã làm việc với các đối tác cung ứng và đảm bảo đủ với 400 tấn nhựa đường còn thiếu để tăng tốc làm công tác thảm nền đường, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay,” ông Hà khẳng định.

Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành đẩy nhanh hạng mục thi công gồm 10km đường (Km15+880-Km25+440) và 2 cầu Thạch Hãn và Như Lệ 1.

Theo ông Hà Tuấn Anh, Giám đốc Ban điều hành Công ty Phương Thành tại dự án, đến nay, đơn vị đã thi công đạt 68%. Trong đó, thảm nhựa được 6,5/10km lớp C16 và phấn đấu đến giữa tháng 12 thảm xong bê tông nhựa.

“Khó khăn nhất tại phân đoạn này chính tại cầu Thạch Hãn với 3 trụ dưới sông cần đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, thời tiết đang vào mùa mưa nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công,” ông Tuấn Anh than thở.

Đề xuất lùi hoàn thành sang năm 2027

Dù liên tục đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian qua, tuy nhiên, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết có nhiều nguyên nhân khách và chủ quan đã ảnh hưởng đến việc thi công.

Chỉ ra thách thức về thời tiết, ông Khánh cung cấp con số từ ngày 1/1-10/11/2026, phạm vi Gói thầu XL1 có 72 ngày mưa, Gói thầu XL2 có 62 ngày mưa cùng với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán dẫn đến thời gian không thể thi công tương đương khoảng 2,3-2,6 tháng. Đặc biệt từ đầu tháng 9/2026 mưa kéo dài (27-30 ngày mưa/71 ngày), ảnh hưởng lớn đến thi công nền đường, móng và mặt đường, hệ thống thoát nước.

Do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 3/2026, giá xăng dầu, vật liệu và cước vận chuyển tăng cao; giá đá xây dựng tại các mỏ trên địa bàn thành phố Huế tăng 13-22% so với tháng 8/2025; đá khan hiếm, phải mua từ tỉnh Quảng Trị. Phần lớn các mỏ đá đã hết công suất cấp phép từ cuối tháng 9/2026, mỏ cát chỉ còn 1/5 mỏ hoạt động; giá xi măng tăng 100.000 đồng/tấn từ ngày 10/10/2026. Có thời điểm nhà thầu không mua đủ nhiên liệu, vật liệu phục vụ thi công.

Đặc biệt, ở giai đoạn “chạy nước rút”, dự án tiếp tục đối diện sự khan hiếm nhựa đường và mức giá cao tăng từ 16.800 đồng/kg (tháng 3/2026) lên 26.400 đồng/kg (tháng 11/2026) trong khi theo đơn giá hợp đồng ký chỉ từ 13.000-14.000 đồng/kg; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhựa đường Petrolimex có văn bản thông báo không bố trí được nguồn nhựa đường xuất xứ Singapore trong tháng 10/2026, làm gián đoạn thi công hạng mục bê tông nhựa.

Chủ đầu tư đã có đề xuất tới Bộ Xây dựng xin lùi thời gian hoàn thành Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn sang năm 2027. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Cùng với rào cản bàn giao mặt bằng kéo dài (còn vướng hơn 4ha tại nút giao TL12B và ngày 2/11 vừa qua tỉnh Quảng Trị mới bàn giao mặt bằng nút giao QL15D), dự án còn đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân công với chi phí cao nên các nhà thầu khó huy động nhân lực triển khai thi công. Mặt khác, dự án triển khai trên tuyến cao tốc đang khai thác (vừa thi công, vừa khai thác), việc tổ chức thi công phải bảo đảm an toàn giao thông, phân làn, phân đoạn nên ảnh hưởng đến tiến độ.

“Ngoài ra, một số nhà thầu còn chủ quan, vào cuộc muộn, chưa tập trung tài chính, thi công chậm huy động nhân lực, thiết bị, vật tư; công tác lập hồ sơ thiết kế bước thiết kế kỹ thuật phải điều chỉnh; công tác chỉ đạo, đôn đốc của chủ đầu tư tại một số thời điểm còn chưa linh hoạt, chưa kịp thời cắt chuyển khối lượng đối với một số nhà thầu chậm tiến độ,” ông Khánh nói rõ.

Với những lý do trên, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có kiến nghị tới Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ thực hiện, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong năm 2027 thay vì trong năm 2026 như quyết định ban đầu.

Cùng với việc điều chỉnh thời gian thực hiện, chủ đầu tư cũng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư dự án còn hơn 5.740 tỷ đồng (thấp hơn tổng mức đầu tư được duyệt gần 723 tỷ đồng) và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 và kế hoạch phân bổ vốn các năm./.

Bộ Xây dựng mạnh tay xử lý nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cam Lộ-La Sơn Bộ Xây dựng sẽ điều chuyển hoặc cắt giảm khối lượng các nhà thầu thi công chậm trễ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn.